Omar De Marchi lanzó un plan de gobierno de cara al 2023 con invitados sorpresa

El diputado nacional y referente del PRO de Mendoza, Omar de Marchi, presentó este viernes los ejes estratégicos del plan "Agenda Mendocina para la Acción" con el que planea armar un programa de gobierno con el objetivo de disputar la gobernación en 2023. La presentación se realizó a través de un acto con dirigentes y militantes de la fuerza política y también hubo sorpresivas presencias de referentes de partidos que no han sido aliados del PRO en los últimos procesos electorales.

El acto estuvo encabezado por De Marchi, el diputado nacional y presidente del PRO local, Álvaro Martínez, y el intendente de Luján de Cuyo, Sebastián Bragagnolo. En la primera fila se ubicaron legisladores provinciales del partido pero también dijeron presente la diputada provincial demócrata Mercedes “Mechi” Llano, Roberto Ajo (PD), Hugo Laricchia (Mendoexit), Gustavo Gutiérrez (Coalición Cívica), Marcos Quattrini (Coalición Cívica) y Jorge Palero (UCR).

Este respaldo de extrapartidarios al proyecto político de De Marchi se da en medio de cortocircuitos entre la UCR y el PRO en la provincia, tras el faltazo de los dirigentes de este último espacio a la cumbre de Cambia Mendoza que había sido convocada para el lunes.

Durante el encuentro, los equipos técnicos liderados por Juan Antonio Cucchi (Doctor in Business Administration); Coordinador Operativo: Lic. Fernando González Villanueva; Mg. Marcela Carrizo (experta en Educación) ; Master of Arts Economía, Jorge Day (experto en Economía y MBA Roberto De Rossetti (experto en Transformación Digital) expusieron la “Agenda Mendocina para la Acción”.

El programa comenzó a gestarse en diciembre de 2021 y propone proyectos transformadores basados en 4 ejes estratégicos: Desarrollo de la infraestructura social con foco en la vivienda; Transformación educativa integral; Desarrollo económico con foco en el empleo; y Transformación digital con foco en la conectividad plena en toda la provincia.

Tras las exposiciones de los detalles de cada punto, De Marchi manifestó que "queremos transformar Mendoza en serio no desde el discurso o el lenguaje vacío. El tiempo que viene en Mendoza la educación tiene que ser el punto número uno de prioridades de la provincia".

Si bien en reiteradas oportunidades el lujanino ha expresado su intención de competir por la gobernación, evitó anunciar formalmente su lanzamiento durante este acto. Al respecto, sostuvo que "no importa quién va a ser o no el candidato a gobernador". "Me preguntan si voy por fuera o por dentro. ¿Por dentro o por fuera de qué? Todo es siempre por dentro de Mendoza. Vamos a estar todos juntos los que queremos en serio transformar Mendoza", añadió respecto a la posibilidad de que el PRO abandone la alianza de Cambia Mendoza con la UCR.

"El año que viene se va a evaluar todo lo que tiene que ver con la cuestión de candidaturas electorales. Lo que no se puede hacer el año que viene es no trabajar sobre un plan de fondo que es este tiempo. Van a ser dos años de trabajo cuando culminemos con este plan y eso nos va a dar una fortaleza enorme para poder mirar de frente a los mendocinos y decirles qué queremos hacer", sostuvo el diputado nacional sobre el plan que se presentó.

Respecto del acompañamiento de dirigentes de otras fuerzas políticas, el referente del PRO sostuvo que "lo que ha sucedido hoy es un síntoma de enorme respeto institucional entre partidos que podemos coincidir o no. Pero hoy hasta los libertarios estaban presentes. Eso es un síntoma de respeto que lo veníamos perdiendo en Mendoza".

En tanto, también se refirió a la ausencia de los principales referentes de la UCR. "No hemos invitado de forma puntual a nadie. Algunos amigos que participaron lo hicieron porque hay alguna relación de tipo personal, pero nosotros no cursamos invitaciones particulares a ningún partido", aclaró.

En el mismo sentido, sostuvo que "con el radicalismo mantenemos una relación de respeto en el marco de lo que fue Cambia Mendoza. Veremos ahora qué sucede a partir de la constitución de frentes para el año que viene. El PRO en Mendoza es el futuro. Es el espacio que junto a muchos mendocinos queremos articular. Tiene que haber una generación en Argentina que se anime a hacer cosas distintas en el país". "Cambia Mendoza como todos los frentes electorales culminan el mismo día de la elección. En la próxima convocatoria a elecciones, una de las primeras fechas es la consittución de frentes electorales", subrayó, sembrando dudas sobre el futuro de la coalición.

Asimismo, De Marchi también palnteó la necesidad de "salir de los personalismos asfixiantes" y sostuvo que no habla de nombres propios sino "en general con estilos de liderazgos que quizá asfixian".