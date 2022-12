Rodolfo Suarez confirmó que Mendoza debe adherirse al feriado nacional

Sorpresivamente, el Gobierno nacional, a través del presidente Alberto Fernández, decretó que este martes sea feriado nacional para que todos los argentinos puedan celebrar el triunfo de la Selección en Qatar y recibir al plantel que llegará al país esta madrugada y que celebrará con una multitudinaria caravana este martes al mediodía en los alrededores del Obelisco. Mendoza no tendrá más remedio que acatar la medida.

Si bien desde el Gobierno mendocino informaron a MDZ que la intención de Suarez era no acatar al feriado nacional, el documento no le otorga a las jurisdicciones la potestad de adherir o no al mismo. "La demagogia transforma la virtud en decadencia. Y distorsiona la buena fe y la alegría de la gente intentando manipular valores esenciales. La Selección nos ha llenado de felicidad por que ha trabajado con firmeza para conseguir sus objetivos", dijo Suarez.

"Ese es el verdadero aprendizaje colectivo. De manera que NO es razonable que porque el equipo argentino llega a Ezeiza, el país debe dejar de producir. Decisiones irresponsables que siguen dañando el tejido social", agregó.

"Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional", sentenció Suarez sobre la medida nacional.

Tras la controversia por el feriado nacional dictado por Alberto Fernández el pasado 2 de septiembre por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador Suarez ahora tiene acatar el feriado según lo expresado por el documento emitido desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron que el transporte público se verá afectado y funcionará como día feriado.