Mauricio Macri criticó el feriado decretado por el Gobierno: "Es poco feliz"

El expresidente Mauricio Macri contó cómo vivió la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar y criticó el feriado decretado por el Gobierno para mañana, al que calificó de "poco feliz".

"Nos pasó a todos un terremoto de emociones por encima, fue un campeonato increíble y una final de Hollywood. Yo la verdad no recuerdo haber visto una superioridad así de la Selección argentina nunca, los franceses parecían un equipo de segunda. Fue un dominio absoluto. Le veía la cara a Macron desfigurada", aseguró Macri en el programa Otra Vuelta Más de TN.

Y agregó: "Jugamos el mejor fútbol de nuestra historia y se evaporó todo en tres minutos. En los penales me levanté y me agarré de una de las columnas del palco para verlos por televisión. No era justo. Los habíamos paseado".

"Gianni Infantino estaba contento. El emir estaba como loco. Disfrutaron mucho. Fuimos la sensación del Mundial fuera de la cancha. Todo el mundo iba a ver cómo festejaban los argentinos. Todo Qatar quería que Argentina gane", añadió Macri.

El feriado decretado por el Gobierno

Al ser consultado por el feriado de mañana, Macri señaló que es "poco feliz". "Ellos no creen en la libertad. Hay gente que necesita trabajar y no puede hacerlo. Si la caravana la organizan como el funeral de Diego va a ser una catástrofe", sostuvo Macri.

Luego Macri habló sobre quiénes lo tratan de mufa y aseguró: "Son muy bobos los que me tildan de mufa. A mí no me afecta, pero que desde el Gobierno hagan estas cosas, que agredan a aquellos que piensan distinto está muy mal. Es la cultura del poder más oscura que jamás hayamos tenido en la Argentina".