Javier Milei recibió una buena noticia en un distrito clave

El juzgado federal N°1 de La Plata otorgó hoy un reconocimiento provisorio como "Partido Libertario" de la provincia de Buenos Aires a una de las cuatro agrupaciones alineadas con Javier Milei que reclamaban el uso de ese nombre para participar de las elecciones del próximo año, informaron fuentes judiciales.

El juez Alejo Ramos Padilla resolvió otorgarle a la agrupación representada por Bruno Galleni el reconocimiento provisorio en el distrito bonaerense. Ahora la agrupación, alineada con Javier Milei, tendrá 150 días para acreditar la afiliación de al menos 4.000 electores bonaerenses que acompañen al partido y luego llevar adelante las elecciones internas a fin de obtener el reconocimiento definitivo que lo habilitaría a participar en los próximos comicios.

Cuatro agrupaciones políticas distintas de la provincia de Buenos Aires habían solicitado ante ese juzgado federal con competencia electoral el reconocimiento como partido y reclamado la denominación, por lo que Ramos Padilla convocó a una audiencia a los apoderados de todos los espacios.

Luego de escuchar los argumentos de todas las partes y la opinión del Ministerio Público Fiscal, el magistrado resolvió otorgarle el reconocimiento a la agrupación representada por Galleni, argumentando que cumplió antes que el resto con los requisitos señalados en el artículo 7 de la ley 23.298 y sus modificatorias. Además, el fallo del juez detalla que de acuerdo con la ley orgánica que rige la actividad de los partidos políticos no existe la llamada "reserva del nombre".

Ramos Padilla rechazó las impugnaciones y oposiciones de los apoderados de los distritos de Córdoba, Catamarca, Chubut y San Juan por ser "oposiciones planteadas por partidos distritales" y explicó que el "Partido Libertario", al menos hasta ahora, no tiene reconocimiento como partido de orden nacional.

Javier Milei apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que no le cree "su renunciamiento" a una candidatura el próximo año, al considerar que "no está entregando nada de verdad". "No le creo a Cristina su renunciamiento. Pero no porque vaya a ser candidata, sino porque si fuese candidata no puede ganar. Ella lo vende como un renunciamento pero no está entregando nada de verdad", sostuvo el legislador de La Libertad Avanza.