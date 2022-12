Violencia y amenazas de muerte: la escandalosa designación que crispa los ánimos en Malargüe

El intendente de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda nombró como responsable de Seguridad interna del municipio a Verónica Contreras de los Santos, quien es expolicía y una conocida vidente malargüina que ha participado de casos de desapariciones de jóvenes mendocinas como Abigail Carniel o Johana Chacón. Pero su nombre tomó estado público en 2008, por el conocido caso Sofía Herrera, una niña que desapareció en Tierra del Fuego. Los padres de Sofia fueron sindicados por Contreras como culpables, en su función de vidente, y cuando se demostró que no lo eran, la denunciaron pero fue declarada por la Justicia como inimputable por ser considerada mentalmente insana. Su reciente designación en el municipio sureño ha despertado malestar entre los empleados municipales que han hecho circular más de diez audios donde se sienten amenazados por la funcionaria quien dice que ser sicaria y les da órdenes a los gritos.

De acuerdo a fuentes oficiales del municipio, la mujer trabaja hace pocos días y está a cargo de la seguridad interna es decir, de cuidar de los bienes de la municipalidad.Hace diez días, en su perfil de Facebook, Contreras de los Santos subió una foto junto al intendente Ojeda y le dejó un mensaje: “Señor Intendente, Licenciado Juan Manuel Ojeda: la gente seleccionada por mí es honesta, leal, cumplidora y quieren crecer para trabajar con idoneidad. Ellos estudian, se capacitan en cada encuentro porque que enseño lo primordial y dejo la mejor buena energía en mi palabra. Espero q nos sepan valorar. Cuidar, observar, colaborar, asistir a cualquier persona q nos necesite, ser auxiliares de la Seguridad Pública. Yo cómo única custodia profesional de Malargüe egresada de Proteger, también enseño Seguridad de avanzada y desplazamientos tácticos y los capacitaré a todos x igual con capacitaciones: semanales, mensuales, y anuales llegando a obtener un alto nivel en muchas áreas de Cultura, de seguridad privada, pública y custodios. No está sólo. Mi cuerpo de Seguridad Malargüe podrá demostrar y cumplir con todo lo que usted ordene”, sostuvo.

Sin embargo, su reciente designación ha generado mucho revuelo en el municipio. En Malargüe sostienen que se ha peleado con gran parte de las 31 personas que tiene a su cargo. MDZ accedió a audios de WhatsApp en los que, de acuerdo a testimonios recogidos, se trata de la funcionaria, quien se refiere violentamente al personal -en su totalidad jóvenes- incluso algunos tienen 18 años.

“Mi vida privada no le debe importar a nadie. Soy sicaria, (...) ¿Cuál es el problema? Que sea la última vez que yo me entero que mi nombre anda circulando en un municipio”, dice en uno de los audios que se ha viralizado por estas horas por el pueblo malargüino. Su voz se escucha de manera amenazante, pide que llame al 911 si algún habitante de Malargüe quiere sacar un tronco de un predio del municipio. “Acá se terminan los matones, los narcos”, sostiene.

“Acá arraso con todo, no se olviden que están a prueba. Después del intendente de Malargüe, sigo yo”, grita.

“Quiero que todos entiendan -los mensajes- y pongan el dedito. A mí se me informa todo. Si quieren ir a la municipalidad me dejan un informe sobre con quién fueron y a qué. Ustedes no saben lo que es la lealtad. A mí no me vengan a desafiar", advierte en otros tantos audios que circulan que algunos contienen además de amenazas, palabras soeces.

En otro posteo en las redes sociales, la mujer sostiene que "ojalá los que se burlan se tomaran el tiempo para aprender" y muestra sus certificados con los estudios hechos en Seguridad. Lo que aseguran en Malargüe es que podría intervenir la Justicia por estos audios que han tomado público por el contenido de los mensajes.