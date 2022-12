Los impetuosos calificativos de José Luis Espert contra los kirchneristas

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert publicó este miércoles un fuerte mensaje dirigido al sector del kirchnerismo que lo insulta a través de las redes sociales y aseguró que son "simios drogados".

"A los simios drogados kirchneristas que me responden con 10 trillones de puteadas por cada posteo que hago, quiero decirles que los amo, que sigan así, que no aflojen. Ustedes son un gran alimento para no parar de postear contra ustedes. Ustedes son el mal #KirchnerismoNuncaMás", dijo el legislador de la Cámara baja.

A los simios drogados kirchneristas que me responden con 10 trillones de puteadas por cada posteo que hago, quiero decirles que los amo, que sigan así, que no aflojen. Ustedes son un gran alimento para no parar de postear contra Uds. Uds son el mal #KirchnerismoNuncaMas — José Luis Espert (@jlespert) December 14, 2022

Espert ya había utilizado el término de "simios drogados" para condenar la agresión contra el fiscal Diego Luciani, quien sufrió un escrache en Mar del Plata.

El economista liberal se sumó así al resto de la dirigencia opositora que también salió en defensa del fiscal Diego Luciani quien aseguró que pasó un mal momento en Mar del Plata cuando una mujer que acompañaba al politólogo Artemio López, habitual encuestador del Gobierno, lo increpó en un restaurante, pero, por el incidente no se radicó ninguna denuncia policial.

Toda mi solidaridad con el fiscal. Simios drogados los que lo agredieron. https://t.co/hzRGaL2J4m — José Luis Espert (@jlespert) December 12, 2022