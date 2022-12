El massismo mendocino aprovecha el renunciamiento de CFK a ser candidata e impulsa a Sergio Massa para el 2023

Gabriela Lizana, directora del BICE Fideicomisos SA e integrante del equipo del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, aseguró que el dirigente "y todo el equipo del Frente Renovador tienen las herramientas necesarias para poder hacerse cargo del país en 2023". Las declaraciones de la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Productivo se dan días después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciara de forma sorpresiva -tras haber sido condenada en la denominada en la causa Vialidad- que no será candidata en 2023, lo cual despeja el sendero para otras figuras del Frente de Todos que buscan potenciar su imagen electoral.

"Creo que la figura de Sergio Massa se afianza por si misma en función de la gestión y sus resultados. En ese sentido, Massa siempre nos ha planteado que lo primero es tratar de hacer una gestión de tal forma que se pueda mirar a la gente a la cara para después hacer una propuesta política. Creo que Sergio y todo el equipo del Frente Renovador tienen las herramientas necesarias para poder hacerse cargo del país en 2023. Por supuesto eso dependerá de los resultados de la gestión, que es a donde se apunta", dijo la funcionaria oriunda del departamento de Rivadavia en diálogo con MDZ, tras participar de la primera prueba que realizó el tren de pasajeros que conectará Mendoza con Buenos Aires a partir de marzo.

Ante la consulta específica sobre si, tras el renunciamiento de Cristina Kirchner a ser candidata, en Mendoza se allana el camino para impulsar a Sergio Massa o para que exista mayor protagonismo del Frente Renovador dentro del Frente de Todos, Lizana aseveró: "Nosotros queremos trabajar para poder ser alguna vez gobierno en la provincia porque sentimos que hay mucho por hacer. Siempre planteo que el 'Modo Mendoza' que se propone y se muestra no es lo que es la provincia. La verdad es que hay un montón de cosas para trabajar".

Gabriela Lizana. Foto: MDZ.

"En ese sentido lo que nos pide Sergio en estas instancias es gestión. Y es lo que hacemos porque no debemos olvidarnos de que somos gobierno a nivel nacional. Entonces no hay que esperar para bajar herramientas y recursos y hacer gestión en la provincia. No hay que esperar a las elecciones. Pero, en función de eso, por supuesto que tenemos vocación de gobernar con un proyecto político, no de poder y vacío", comentó.

En relación a la iniciativa para que regrese el tren de pasajeros a Mendoza, objetivo que tiene al massismo en primera línea, agregó: "El Ministerio de Transporte es uno de los ministerios de los que Sergio Massa se ocupó desde un primer momento y la labor que ha hecho Martín Marinucci (presidente de Trenes Argentinos) proponiendo una idea que parecía un sueño y que ahora uno empieza a verla concreta. Está muy bueno que se conozca porque también es conocer la gestión del Frente Renovador. Obviamente es a nivel nacional y tiene que ver con el presidente y la vicepresidenta. Pero uno siente al Ministerio de Transporte como muy propio del Frente Renovador y nos enorgullece muchísimo".

Gabriela Lizana fue candidata a intendenta del departamento de Rivadavia en 2019 y se baraja la posibilidad de que volverá a serlo en 2023. Además, semanas atrás realizó un encuentro provincial del Frente Renovador, donde quiso darle impulso a su espacio y manifestó que van "a ser el próximo Gobierno de Mendoza”.

La reunión contó con más de 700 referentes de todos los departamentos. Allí, Lizana hizo hincapié en el labor en conjunto que se está gestando en toda provincia, en el apoyo que siempre ha recibido por parte de Massa y su compañera Marina Galmarini. "Me vieron y apostaron por la provincia cuando no era nadie, en ese momento venía de perder las elecciones por intendente en Rivadavia”, dijo en aquel entonces.

En tanto, respecto a las intenciones de Sergio Massa de ser candidato a presidente en 2023, el titular del Palacio de Hacienda se muestra cauto ante las especulaciones. Sin embargo, desde el peronismo existen numerosos dirigentes que lo ponen como principal opción electoral.