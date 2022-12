Agresión a Diego Luciani: versiones cruzadas entre el fiscal y Artemio López

El consultor político kirchnerista Artemio López dio su versión de lo ocurrido en un restaurante de Mar del Plata y acusó al fiscal Diego Luciani de agredir a su mujer.

"Más allá del anecdotario típico de una sociedad polarizada, sé fehacientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer advirtiendo que la iban a juzgar por motivos que desconozco", comenzó su descargo López.

Y agregó: "Su acompañante la zamarreó del brazo y le quiso pegar frente a lo que comensales le gritaron “con una mujer no, con una mujer no”. Amenazas, violencia de género con agresividad manifiesta en el comportamiento de un fiscal de la nación y su acompañante, cuyo nombre por ahora no conozco. Gracias por su preocupación y apoyo".

Los mensajes de Artemio López en los que explicó su versión

Sin embargo, la versión de Luciani y de otros testigos de lo ocurrido es muy diferente a la de López. "Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo: ‘Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...’", aseguró Luciani en diálogo con La Nación.

“Cuando salía del lugar, la señora se levantó de la mesa, vino hacia mí y me dijo: ‘A vos la historia te va a condenar’. Seguí caminando y me lo dijo de nuevo. Entonces me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia. En ese momento, algunas personas empezaron a aplaudirme y la señora se me abalanzó de manera violenta", agregó Luciani.

"La persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer. Salimos del lugar y nos fuimos”, completó su relato el fiscal de la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.