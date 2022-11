Se siente echado y ya no espera nada de Alberto, Máximo y menos de Massa

“Mirá. Eso después lo vamos resolviendo… No te preocupes”, le dijo un importante funcionario de la Provincia de Buenos Aires, luego de preguntarle sobre su situación personal y su futuro dentro del Frente gobernante. Cuando cortó, Julio Zamora, el intendente de Tigre, no sabía si mandar todo allá lejos y distante o intentar hacer una última llamada. Su sensación de soledad y orfandad fue aún mayor.

La bronca del intendente venía siendo contenida hasta que, esta semana, explotó al conocer que Malena Galmarini y Claudio Ambrosini, el presidente del ENACOM, entregaron más de un millar de notebooks provenientes del programa Conectar Igualdad que en el resto de los municipios siempre se entrega oficialmente a través de los jefes comunales, inclusive en los municipios que gobierna la oposición.

La semana pasada, Galmarini de Massa, quien conduce AYSA y ya venía realizando otras actividades como presidenta de la empresa en el distrito, había dicho en una actividad partidaria que iba a ser precandidata a intendente, algo que todos suponían, pero que nadie se atrevía aseverar.

En 2019, la discusión adquirió tal magnitud que casi pone en riesgo la concreción del Frente de Todos y finalmente Zamora quedó como único candidato. En aquel momento, Alberto Fernández, con mucho más poder que ahora, y con una relación más estrecha con Sergio Massa, saldó en su favor.

Pero, como todo el mundo sabe, los tiempos cambiaron, mucho más en el oficialismo. Massa confirmó su muy buena relación con Máximo Kirchner y este se transformó, tras mucha presión, en el presidente del PJ bonaerense, es decir, el encargado de aprobar o no los candidatos y las alianzas políticas de su espacio.

Malena dijo que quería ser precandidata, “con lo cual en ningún momento estamos echando a nadie… No dijo seré candidata. Con lo cual, no veo por qué el intendente empezó a decir que lo queremos sacar del Frente de Todos”, le dijo a MDZ un reconocido militante político de Tigre y organizador de la actividad en la que Galmarini habló ante unos quinientos vecinos de El Talar, en Pacheco, en la que estuvo con Patricio D’Angelo, uno de sus articuladores locales.

“Parece que no es parte del gobierno… Hable con quien hable le dan respuestas evasivas. Ni los propios intendentes se animan a invitarlo a un acto”, se quejan en su entorno. Sin embargo, esto no sería tan así. En la última oportunidad, en Almirante Brown, sí estuvo y fue durísimo con su mirada sobre la situación económica y social. “Bueno, viste, después no lo invitaron más”, respondió, jocoso, la misma fuente.

Mientras estudia Filosofía y trata de aprobar griego y latín, Zamora sólo le dijo oficialmente a MDZ que “tan errado no estaba... En la reunión de estas semanas tanto el presidente como el gobernador escucharon lo mismo que dije yo de mis pares del Conurbano”.

Efectivamente, los jefes comunales del Gran Buenos Aires estuvieron ayer con Alberto Fernández y Sergio Massa, entre otros funcionarios nacionales. Ahí quien no la pasó muy bien fue Axel Kicilof, porque ese mismo reclamo por plata y asistencia se la habían hecho a él hace una semana. “Esperemos que nos dé una respuesta concreta en estos días”, se quejó uno de los participantes.

Este intendente, por primera vez, además, hizo un punto sobre la situación política. Si bien habla con todos los máximos referentes del Frente de Todos, esbozó una crítica sobre la manera que Máximo Kirchner habla y fundamentalmente porque cree innecesarias las agresiones que le dedica al presidente, con quien “tengo mil cosas para decirle, pero nunca que es un irrespetuoso”, dijo.

En cuanto a Tigre, la situación puede convertirse en un leading case si Zamora cumple con su amenaza de constituir un frente vecinal e ir por afuera del kirchenrismo camporista. "Vamos a repartir la boleta corta, y a trabajar a full con eso. ¿Que puede ganar Segundo Cernadas?... No creo. Acá la gente de Juntos nos termina votando a nosotros", dijo, optimista, uno de sus principalísimos operadores.