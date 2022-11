Video: la confesión de Leandro Santoro que evidencia un modus operandi turbio en la política

Leandro Santoro, diputado nacional del Frente de Todos, confesó en una entrevista en Multiverso Fantino, sentirse decepcionado con el presidente Alberto Fernández, por no haberlo llamado tras ganar las elecciones en 2019. Santoro manifestó haberse sentido dolido porque pensaba que "iba a ser viceministro" o "vice jefe de Gabinete" y no fue tenido en cuenta para el puesto. Durante sus declaraciones dejó entrever un modus operandi en el funcionamiento de la política: la creación de cargos para gente allegada.

"Le me mandé un mensaje (a Alberto Fernández) para preguntarle si tenía lugar en el Gobierno y me dijo 'vos nunca me pediste nada'. Pero a mí no se me ocurrió que tenía que llamar para pedir. Llamé a Santiago (Cafiero) y me dijo 'uh, no nos dijiste nada. Te armamos un Secretaría. Hay tareas que vos podrías armar...'", manifestó Santoro. Y agregó: "'Ni en pedo', le dije. Yo no quería . Después me buscaron un lugar en el Ministerio de Trabajo, pero no es que estaba buscando laburo..."

"Voy a decir algo que pocas veces dije: a mí antes de que él asuma (Alberto), me dejaron de llamar. ¿Te acordás de que se decía que iba a ser viceministro, jefe de Gabinete o vice jefe de Gabinete? Hay un punto en el que se gana la elección y te das cuenta de que todo lo que pasa después son posicionamientos personales de todos", puntualizó el diputado durante la entrevista.

¿Vos pensabas que podías ser ministro?, preguntó el conductor Alejandro Fantino. A lo que Santoro respondió: "No ministro, pensé que iba a ser viceministro. Y no me llamaron. De hecho, lo llamé a Aníbal (Fernández) y le dije 'che, los periodistas me preguntan que voy a hacer y yo les digo que no tengo información'. Me dijo 'bueno, escribile a Alberto y preguntale directamente'. Entonces le me mandé un mensaje (a Alberto) para preguntarle si tenía lugar en el Gobierno y me dijo 'vos nunca me pediste nada'. Pero a mí no se me ocurrió que tenía que llamar para pedir".

"'Bueno hablá con Santiago (Cafiero)' dijo Alberto. Llamé a Santiago y me dijo 'uh, no nos dijiste nada. Te armamos un Secretaría. Hay tareas que vos podrías armar...'".

"Ni en pedo le dije. Yo no quería . Después me buscaron un lugar en el Ministerio de Trabajo, pero no es que estaba buscando laburo", sostuvo.

"Me dolió que no hayan pensado en mí al principio", expresó y luego admitió que se lo comunicó al presidente y que estuvieron "tres meses sin hablar".