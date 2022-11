Una encuesta predice qua habrá ballotage en 2023: entre quiénes

MDZ Radio dialogó con Paola Zuban, directora de la consultora Zuban Córdoba, sobre los resultados de la encuesta realizada por dicha institución que establece que hay un corrimiento del electorado argentino hacia ideas de derecha. Además advirtió que se podría ir a ballotage en el 2023.

“Hay que decir que sondear el posicionamiento político de Argentina es complicado. Cada una de las coaliciones en su interior tienen identificaciones ideológicas más hacia la izquierda o derecha. Cómo este no ha sido un clivaje tradicional -el de la ideología- es bastante complicado, porque no todo el mundo sabe que significa ser de derecha o de izquierda. Aclarado esto si se pudo visibilizar que hay una tendencia a la derecha, si consultamos sobre si es más cercano al capitalismo, al liberalismo o al estatismo”, comenzó explicando.

Zuban mencionó que un 40% de argentinos está más cercano a posiciones de derecha y solo el 1.1% dijo que está más cercano a la izquierda radical.

Las ideas más de derecha en Argentina, según la especialista, están vinculadas al capitalismo y liberalismo, por el contrario las de izquierda a un Estado más presente, que se vincula a la asistencia a los sectores más vulnerables y ampliación de derechos.

Zuban explicó que más del 40% de argentinos cree que el comunismo está presente en Argentina. "Es un concepto ideológico que prácticamente no esta presente en ninguna parte del mundo, estamos muy lejos de estar cerca del comunismo como lo entendió Marx, con lo cual el análisis es realmente complejo", explicó.

Además detalló que los partidos que tienen una identificación más cercana a conceptos como el capitalismo, liberalismo, tienen una cercanía mayor que aquellos partidos que se vinculan a las ideas de izquierda.

“Estamos cada vez más ideologizados, y tiene que ver con algunas narrativas que se vienen instalando en la ciudadanía. Por ejemplo, la idea de que nos parecemos cada vez más a Venezuela, esta idea esta vinculada a una narrativa con un anclaje ideológico. Esto hace que tomemos posturas bastante antagónicas. Estamos cada vez más polarizados independientemente a que idea nos estemos adhiriendo”, argumentó Zuban.

Lo que se podría esperar en el 2023

Hoy según la especialista, la tendencia muestra que hay un viraje a apoyar ideas de derecha. Juntos por el Cambio tiene una intención de voto superior al Frente de Todos, "la diferencia no es abismal, por lo que ambos no llegarían a ganar en una primera vuelta", explicó. Juntos por el Cambio tendría una intención de voto superior al Frente de Todos

Según la especialista, las PASO no se modificarían ya que no hay tiempo legislativo para introducir un cambio y no se visibiliza un consenso político. En una primera vuelta, según Zuban, Juntos por el Cambio tendría una intención de voto del 35/40%, Frente de Todos un 30/25% y Milei un 18/20%.

"Todo depende en el mes que se mide. Tenemos que plantearnos una primera vuelta, si todo sigue igual, con un escenario de tercios y una segunda vuelta muy peleada. Habrá que ver cómo esa tercera fuerza reparte ese caudal electoral en una segunda vuelta", agregó.

Otro dato importante que la encuesta visibiliza es que más del 70% de la gente se considera a favor de la política: "Es más con los políticos y políticas que con la política en sí el enojo. La Argentina tiene una sociedad politizada e informada. Es la dirigencia política la que está concentrando esa ira y enojo", detalló Zuban.

Concluyendo, la especialista advirtió que en los jóvenes de entre 16 y 30 años hay una heterogeneidad novedosa, "ese rango se está politizando cada vez más. Hay jóvenes que vienen de familias peronistas y hoy votan a Milei".