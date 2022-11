José Luis Espert realizó una grave denuncia antes de lanzarse por la gobernación

Este viernes, José Luis Espert se lanza como precandidato a gobernador de Buenos Aires y en la previa denunció presiones contra su candidatura. En concreto, afirmó que no les querían alquilar ningún lugar para hacer el acto. “Luego del gran respaldo de los bonaerenses el año pasado, se merecen hacer esta apuesta en ser el primer bonaerense liberal que sea gobernador de la Provincia”, manifestó.

“Hoy hacemos el lanzamiento. Hubo mucha negativa para darnos lugar en la provincia de Buenos Aires para hacer el acto político”, reconoció José Luis Espert en diálogo con Radio La Red.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Vilouta910 | @jlespert: “Hoy hacemos el lanzamiento. Hubo mucha negativa para darnos lugar en la Provincia de Buenos Aires para hacer el acto político” con @pviloutaoficial uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red uD83DuDCFB (@radiolared) November 4, 2022

“No nos quisieron alquilar lugares para hacer el acto en Provincia, será que metemos miedo” agregó y sacó chapa de esa situación.

Existen muchas especulaciones respecto a una posible incorporación de Espert a Juntos por el Cambio pero el diputado fue claro en ese sentido. "Hoy no tengo candidato a presidente”, esgrimió y dijo que no descarta ir sin ningún presidenciable en la boleta. “Si no nos cierra el proyecto (de presidente) con lo que nosotros tenemos para los bonaerenses, iremos con boleta corta”, subrayó.

Respecto a su programa de gobierno fue categórico. “Nuestro proyecto es ir de punta contra las mafias de los Moyano, los Baradel y los Secco en la Provincia”, finalizó.