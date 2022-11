Se avecina una interna violenta: piden la renuncia del intendente más poderoso del país

Hace una semana, por medios de dudosa credibilidad, surgió la denuncia de Melody Jaqueline Raukaskas, ex Miss Argentina, contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a quien lo acusan de haber querido abusar sexualmente de quien era, en julio de ese año, su supuesta secretaria personal.

Para que todo fuera aún más sinuoso y sospechoso, parece ser que Raukaskas necesitaba trabajo y fue propuesta a Espinoza por un eximputado en el Plan Qunita, Gustavo Oscar Cilia, que era su novio pero también quedó como incitador porque, según la denunciante, le había pedido que llegase a un acuerdo extrajudicial según surge de la denuncia realizada ante el fiscal Federal Leonel Gómez Barbella.

¿Por qué un juez federal? Nadie lo supo explicar, salvo porque "el episodio sucedió en Capital". Al hermetismo habitual que reina en el gobierno municipal de La Matanza, llamativamente, en esta ocasión, nadie se ha puesto a profundizar sobre el tema. A la mayoría del sistema político matancero le suena "bastante raro todo", menos a Patricia Cubría, la esposa de Emilio Pérsico, quien quiere competir contra Espinoza en 2023 dentro del Frente de Todos o directamente por fuera del esquema oficial.

Raukaskas denunció que guardó los mechones de pelo que quedaron en sus manos mientras luchaba contra el atacante, y puso como elementos de prueba sus celular, computadora personal, donde recibía los mensajes supuestamente enviados por Espinoza y también dio el teléfono de la psicóloga a la que asistió luego de lo sucedido. Inclusive reveló que en la entrevista laboral no quisieron que pusiera su nombre original porque al tener el antecedente de modelo podía dar a sospechas.

"La verdad me parece un horror, una barbaridad creo que debería esclarecerse el caso, investigarse seriamente. Como mujer además recomiendo que se denuncie, que se llame al 144. El silencio es el peor enemigo en estos casos de abuso de poder y lo que hemos escuchado es muy triste, si es cierto debería la justicia tomar cartas en el asunto. Nosotros nos solidarizamos con ella, con la víctima", le dijo Cubría al Diario Zona Oeste.

Además, la diputada provincial del Frente de Todos, que tiene una alianza con el referente de La Cámpora Facundo Tignanelli, le reclamó la renuncia al intendente. "Nosotras como mujeres feministas populares no podemos permitir bajo ningún punto de vista este abuso hacia una mujer y mucho menos en esa condición de poder. Si ese es el ejercicio del poder de una gestión, debería estar renunciando", expresó.

En un estado de sospecha generalizado en el oficialismo. Espinoza observa cómo siempre termina siendo motivo de negociación a pesar de ser el distrito que le aporta al oficialismo la mayor cantidad de votos y saca la diferencia necesaria, por la densidad poblacional, más grande en todo el país desde un solo municipio.

El encuentro que mantuvieron Máximo Kirchner y Emilio Pérsico, del cual participó también Cubría, Tignanelli y un par de comensales más hace más de dos meses en el domicilio del dirigente piquetero y jefe del Movimiento Evita, provocó que se reencauzara la relación también con La Cámpora, que al igual que Cristina Fernández de Kirchner creía que las piedras que rompieron su ventanal del Senado, hace cuatro meses, provinieron de esa organización.

Ahora, Kirchner lo nombró como uno de los dirigentes que debían sentarse en la mesa de negociación del Gobierno nacional, esa que Alberto Fernández ya dijo que no convocará. También nombró a "los intendentes y gobernadores", pero no dijo Espinoza en particular.