María Eugenia Vidal merodea a Javier Milei y caza votos para el macrismo

El macrismo, vía María Eugenia Vidal, salió a disputar el electorado de Javier Milei apuntando a la franja de votantes jóvenes. La ex gobernadora del PRO se prestó a una desopilante entrevista junto a un influncer de Youtube donde en referencia al diputado nacional de La Libertad Avanza admitió que "la aparición de Milei refleja la falta de representación que los políticos teníamos sobre los jóvenes Que aparezca alguien de golpe y crezca tan rápido entre los jóvenes, habla de un vacío que nosotros habíamos dejado y que no nos habíamos ocupado lo suficiente".

María Eugenia Vidal ofreció una entrevista con el programa "Terapia Picante" que se emite por el canal de YouTube "PILA". Allí la precandidata presidencial del macrismo explicó que "también siento que la pandemia y el encierro que sufrieron los jóvenes fue muy duro perderse muchas cosas... no pedir despedirse, no poder ver a tus amigos. Ese encierro a los jóvenes le revalidó su compromiso con su libertad".

Vidal, que se encuentra de gira por Formosa, explicó el presunto éxito de Javier Milei entre el electorado joven en los siguientes términos: "De repente apareció Milei hablando y reivindicando la libertad, es libertad que los chicos habían perdido. Apareció él frente a un vacío y reivindicando lo que los jóvenes necesitaban que la política reivindicase después de que los habían encerrado por mucho tiempo".

María Eugenia Vidal, la diputada nacional y precandidata presidencial del macrismo, inició una gira por Formosa donde programó reuniones con vecinos, empresarios y dirigentes políticos de su espacio. "Los diputados nacionales representamos a los argentinos, y estoy convencida de que no se puede representar lo que no se conoce no se siente y no se escucha", dijo Vidal.

Formosa es la decimoséptima provincia que recorre la exgobernadora bonaerense, quien esta semana, tras una reunión de la "mesa chica" del PRO, fue ratificada como una de las tres precandidatas presidenciales de ese partido, junto a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.