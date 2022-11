Listas del PJ: sorpresas, curiosidades y el rol final de los intendentes

Tras un agitado cierre de listas para las elecciones de las nuevas autoridades del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, la junta electoral partidaria oficializó esta semana las nóminas de candidatos a los cargos a nivel provincial y departamental que asumirán a partir de diciembre. Entre los nombres de los integrantes se destacan algunas sorpresas y curiosidades. En tanto, tras la controversia entre el sector del peronismo tradicional y el kirchnerismo, casi todos los intendentes aparecerán en las boletas.

Finalmente, el proceso de renovación de la conducción del justicialismo local contará con una lista única que representa la continuidad del liderazgo de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, que representa la alianza de La Cámpora y el sector del exvicegobernador Carlos Ciurca. La elegida para presidir el partido por los próximos dos años es la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Sin embargo, en el armado de esta nómina no se alcanzó la unidad de todos los sectores internos, si bien no habrá competencia provincial. Los intendentes Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) impulsaron en la previa al cierre de listas la candidatura de su colega Matías Stevanato (Maipú) a la presidencia del partido. Pero este último se bajó de esa carrera asegurando que su figura no había logrado convertirse en un “prenda de unidad” y que el proceso se encaminaba a una confrontación interna.

Tras la falta de consenso con el kirchnerismo, el sanrafaelino y el lavallino decidieron presentar sus propias listas en sus comunas para competir con las oficiales de la actual conducción. Si bien todo parecía encaminarse a una disputa en las urnas, La Cámpora y el ciurquismo decidieron bajar sus listas en esos departamentos y argumentaron que querían evitar una contienda en esas zonas afectadas fuertemente por las heladas tardías.

De todas maneras, sí habrá internas en otros dos departamentos, ya que la junta electoral del PJ oficializó listas disidentes en Tupungato y Rivadavia. Es decir que los afiliados justicialistas de estas dos comunas podrán concurrir a votar el 11 de diciembre para definir las conducciones partidarias departamentales.

La lista oficial

A través de la Resolución Nº 13, la Junta Electoral del PJ oficializó la lista provincial que lleva el nombre de Unidad Peronista para las elecciones internas partidarias convocadas para el 11 de diciembre.

Entre los candidatos y candidatas al Consejo Provincial, Consejo Provincial de la Juventud, Congresales Provinciales, Congresales Nacionales, Consejos Departamentales, Consejos Departamentales de la Juventud aparecen varios nombres conocidos y algunas sorpresas y curiosidades.

En las nóminas quedó reflejado el rol que tendrán todos los intendentes peronistas. Mientras Destéfanis ocupa el lugar de presidenta del PJ, el jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta, quien responde al mismo sector que la santarrosina, va como candidato a titular del partido a nivel departamental.

En tanto, el tunuyanino Martín Aveiro, el maipucino Matías Stevanato y el lavallino Roberto Righi van como candidatos a congresales nacionales por sus respectivos departamentos. El sanrafaelino Emir Félix no aparece, pero sí lo hará su hermano Omar.

Acompañando a Destéfanis en el Consejo Provincial figura como vicepresidente primero Gustavo Aroma, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Maipú y hombre que responde a los hermanos Bermejo. La vicepresidencia segunda estará en manos del dirigente sindical Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria de Mendoza.

El diputado provincial y referente de La Cámpora mendocina, Helio Perviú, estará al frente de la Secretaría Administrativa y Política. Franco Albano Gil, dirigente que responde al intendente de La Paz, Fernando Ubieta, será el secretario de Finanzas y Movilidad. La concejal lujanina kirchnerista, Paloma Scalco, será la secretaria de Formación Política y Comunicación.

La Secretaría de Afiliaciones y Padrones estará conducida por Magdalena Ascurra, secretaria de Gobierno de Santa Rosa. Mientras que la senadora provincial y referente ciurquista Adriana Cano, integrará la Secretaría Femenina. En tanto, Lucía Garay será la secretaria de Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión.

Otra legisladora que tendrá un lugar en el Consejo será la diputada Natalia Vicencio, dirigente de la CTA que comandará la Secretaría Gremial del partido. En tanto, la nueva secretaria de la Juventud Peronista (JP) será Valentina González Raso, quien viene de conducir la JP de Las Heras desde las filas del ciurquismo. Asimisimo, Jerónimo Ciurca, hijo del exvicegobernador, va como primer suplente en la lista de la JP provincial.

Por otra parte, entre los congresales nacionales que presenta el PJ de Mendoza aparecen dirigentes históricos, actuales figuras de peso en el peronismo y algunos nombres curiosos.

Además de los intendentes Aveiro, Stevanato, Righi y Félix, figuran el exgobernador Celso Jaque, representando a Malargüe, y el exintendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, haciendo lo propio por la comuna que comandó durante 16 años. También aparecen el el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos y referente camporista, Lucas Ilardo, y el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, quien es suplente del jefe comunal de Tunuyán.

Una de las sorpresas es la presencia del médico Jorge Pujol, quien el año pasado fue candidato a senador nacional el año pasado por Compromiso Federal, una alianza que reunió a peronistas disidentes, enfrentados a la conducción de Fernández Sagasti. Si bien se ha caracterizado por tener una férrea postura antikirchnerista a lo largo de su carrera política, Pujol tuvo un acercamiento a este sector de la mano de Destéfanis y Ciurca y es candidato a congresal nacional por Luján de Cuyo. Su acercamiento al PJ generó una fuerte controversia con el sindicalismo kirchnerista, que recientemente repudió su participación en un acto en homenaje al expresidente Néstor Kirchner.

Entre los congresales nacionales también se destacan la histórica dirigente peronista Patricia Fadel, quien actualmente se desempeña como consejera del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR); la directora de Empleo de Maipú, Soledad Benegas; la dirigente de la CTA, Juana Carmona; la diputada provincial Valentina Morán.

Curiosidades e internas en los departamentos

Entre las candidaturas departamentales de la lista Unidad Peronista se destaca la participación del intendente de La Paz, Fernando Ubieta, quien apunta a conducir el PJ departamental. A su vez, el exintendente de Maipú y actual senador provincia, Alejandro Bermejo, liderará el partido en su comuna. Asimismo, el director Ejecutivo del PAMI de Mendoza, Martín Sevilla, es el postulante a la presidencia del PJ de Capital.

En tanto, los intendentes Félix y Righi presentaron sus propias listas en sus departamentos. Primero San Rafael y Lavalle Futura son los nombres con que fueron oficializadas por la Junta Electoral del partido y que no tendrán competencia, ya que el kirchnerismo bajó sus listas en estas comunas.

El candidato a presidir el PJ sanrafaelino es el senador provincial Mauricio Sat, quien irá por la reelección. Lo acompañan la diputada Paola Calle y el concejal Samuel Barcudi. Mientras que Emir Félix no aparece en la lista, sí lo hace su hermano Omar, quien va como candidato a congresal nacional por la comuna sureña.

A su vez, en Lavalle el intendente Righi se sumó a la boleta como titular a congresal nacional, mientras que la presidencia del partido la dejó en manos de Claudia Carina Segovia, presidenta del Concejo Deliberante. La acompaña en segundo lugar el histórico dirigente departamental Sebastián “Corcho” Brizuela, quien fuera intendente entre 1991 y 1999.

De todas maneras, si bien se desactivó la interna en estos dos departamentos gobernados por el peronismo, sí habrá una contienda en otras dos comunas. Se trata de Rivadavia y Tupungato, donde dos sectores disidentes a la actual conducción partidaria consiguieron la oficialización de sus candidaturas.

En Rivadavia la lista oficial lleva como candidata a presidir el Consejo Departamental a Liliana Beatriz Terranova y competirá con el espacio “Nuevo Comienzo Peronista”, que postula a María Esther Luquez.

A su vez, la lista oficial de Tupungato, lleva como aspirante a la conducción partidaria departamental a Oscar Carrizo, mientras que la lista “Proyectar Tupungato” postula a Jesus Ariel Cuello.