Javier Milei reveló qué hará para bloquear una medida del kirchnerismo

Javier Milei le dio anoche una mala noticia al kirchnerismo. El diputado nacional de La Libertad Avanza reveló que no dará quórum para abrir el debate por la suspensión de las PASO. "Este proyecto para pasar necesita una mayoría calificada. Necesitas 129 votos. Yo no les voy a dar quórum. Otra vez el kirchnerismo no tiene los votos. La mayoría que vos necesitas es la que constituye el quórum también. No tienen los votos para el quórum y yo no se los voy a dar", advirtió Javier Milei en una entrevista con TN.

"No voy a ayudar a que suspendan las PASO porque esta es una discusión de casta, entonces que se maten entre ellos, es un problema de ellos, que lo arreglen entre ellos así como transan con las votaciones en particular y ahí hacen negociados", agregó el legislador de La Libertad Avanza en un mensaje dirigido al kirchnerismo pero también al macrismo.

"Yo no estoy en contra de la suspensión de las PASO sino de una discusión de la casta. Ellos quieren utilizar una herramienta para torcer la voluntad de la gente. Y eso lo intentó JxC cuando estaba en el poder porque todos ellos querían eliminar las paso, ahora el kirchnerismo quiere hacer lo mismo. Fíjate lo repugnante que son. No doy quórum. No soy parte de la discusión de la casta. No soy parte de la runfla ladrona de Argentina", aseguró Milei. "Las PASO son un invento nefasto del kirchnerismo y que tanto como el kirchnerismo como Macri, Bullrich, Larreta, Vidal todos las quisieron eliminar. Más allá de todo esto, es una discusión de casta y yo juego con las reglas que haya", agregó

También ayer el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, dijo que aspira a "mirar de lejos la batalla electoral de lo que viene", en referencia a los comicios presidenciales de 2023, y opinó que se debería "llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición" en torno a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En una extensa entrevista con El Destape Radio, en la que habló centralmente sobre política económica, Massa también habló de su rol actual y su lugar de cara a la competencia electoral del año próximo: "Aspiro a hacer bien esto y a mirar de lejos la batalla electoral de lo que viene", declaró.