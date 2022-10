Omar De Marchi agitó el avispero en Mendoza con un duro reclamo

Chile celebra en los próximos días dos feriados (el lunes 31 se considera el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y el martes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos). Es por eso que desde el viernes se registran filas y demoras en la aduana de Horcones para el ingreso vía terrestre a Mendoza. Si bien Migraciones y Gendarmería destacaron el trabajo realizado, Omar de Marchi criticó por las horas de espera para entrar al país.

"Vergüenza ajena. Muchos me llamaron para contarme la odisea de ser rehén de la inoperancia pública en el paso Cristo Redentor. Ya no hay más excusas. Basta de tomarle el pelo a la gente. Cerca de 12 horas para pasar entre Chile y Argentina", indicó De Marchi en su cuenta de Twitter este domingo.

Y agregó: "¿Saben como se resuelve esto? Se resuelve tomando decisiones y comprometiéndose con los resultados. Hay tecnología en el mundo para aplicar, con túnel scanner donde no es necesario que el pasajero se baje del auto. La culpa no es de los empleados, sino de los que toman decisiones (o no las toman)".

"Esto sucede hace 40 años. ¿Nadie lo puede resolver? Esto es un ejemplo de la decadencia de los servicios públicos y la falta de respeto por el tiempo y la libertad del ciudadano. Nadie se ocupa en serio. Nadie busca soluciones de fondo, todos buscan excusas creativas", sostuvo el legislador del PRO.

"Y el colmo de la desidia: los baños públicos del complejo están clausurados. Parece una joda. Lo último, el peaje del túnel, es de 10 centavos de dólar, damos lástima, no alcanza para pagar la luz del túnel. ¿Pero saben porque no lo actualizan? Porque nadie se ocupa", concluyó reclamando.

Se retoma la polémica

Hace semanas, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez inició un reclamo a Nación con declaraciones tajantes sobre las demoras en el Paso Cristo Redentor. "Solicito al Gobierno nacional que realice las gestiones y medidas necesarias, para agilizar el paso internacional Horcones y no vuelva a colapsar, como sucedió en el inicio del fin de semana largo. Hace dos meses se realizó el pedido formal, a través del Ministerio de Gobierno", dijo el gobernador hace tres semanas cuando mendocinos cruzaron a Chile y tanto en la ida como en la vuelta tuvieron interminables horas de demora.

Mientras que desde el kirchnerismo local, el titular de Migraciones Mendoza, Juan Manuel Serrano, comunicó que: "Si hablamos de responsabilidades, una inherente al Gobierno provincial es la provisión del servicio de agua potable, a cargo de AYSAM, deficiente desde hace varios meses. Múltiples veces se ha reclamado a través de la Coordinación Argentina y todavía no hay respuestas satisfactorias".