Quién es la legisladora que a pesar del doloroso duelo dijo presente en el Presupuesto

Camila Crescimbeni, diputada del PRO, permaneció en el recinto de la Cámara de Diputados las 20 horas que duró el debate del Presupuesto 2023 a pesar de haber padecido hace un mes la muerte de Silvestre, uno de sus mellizos recién nacidos, y al que se refirió en un comentario conmovedor en Instagram afirmando que "se me nubla el pensamiento y te lloro en tormenta, el alma se me fragmenta en 3, quiero estar con mis tres hijos al mismo tiempo acá y ahora. Pero me vuelvo a encontrar con la gris pared que nos separa y se me hunde el cuerpo".

"Todavía estoy en el medio del huracán impiadoso que es ese dolor total y me duele respirar, ojalá exista más sabiduría cuando el sufrimiento no desaparezca pero cambie de color", escribió al compartir un video en el que se la puede ver acompañada de su familia lanzando globos al cielo.

Y a su hijo Rufino, todavía internado, le escribió: "Rufino. Mi vidita. Tan chiquito y sos el guerrero más tenaz que conozco. Te amo con todo mi ser. Cuando se desencadenó la muerte de tu hermano, estuvimos cerca de perderte a vos también. Te abrazaste a la vida con una determinación tan emocionante. Tus ojitos y tus palabras cuando pude verte me decían Acá estoy mami, acá me quede con vos, con ustedes, no llores más."

Ante el aplauso de sus colegas al ser mencionada su historia al final de la sesión por la diputada Silvia Lospennato, Camila Crescimbeni no pudo reprimir el llanto.