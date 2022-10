Diego Santilli apuntó contra Axel Kicillof y lo definió con un irónico mote

En las últimas semanas Diego Santilli sumo más kilómetros en territorio bonaerense, acelerando el paso con el objetivo de reforzar su candidatura a gobernador. Este miércoles visitó la ciudad de La Plata, donde se reencontró con Julio Garro, una de las piezas clave de su campaña para vencer a Facundo Manes en la interna de Juntos por el Cambio en 2021.

El "Colo”, en su recorrido por La Plata, supervisó junto al intendente las obras de la transformación integral de las veredas de la troncal Avenida 7, recorrió el centro platense y habló con vecinos y comerciantes, cerrando su periplo en una merienda con vecinos en un reconocido local gastronómico de City Bell.

Con @diegosantilli recorrimos calle 7 y supervisamos el avance del Plan Veredas a la Obra. Con este programa buscamos mejorar la movilidad en la Ciudad. Empezamos por el Palacio Municipal y seguimos por 7, desde 45 a 60. pic.twitter.com/PqBNpEC5pF — Julio Garro (@JulioGarro) October 26, 2022

Santilli afirmó que “junto a Julio (Garro), los intendentes del PRO, del radicalismo, (Miguel Ángel) Pichetto y la Coalición Cívica, estamos trabajando en construir una alternativa superadora al kirchnerismo en la provincia”.

El diputado nacional agregó que la provincia de Buenos Aires debe alentar la inversión privada: “Queremos una provincia que apuntale la inversión privada, que genere certezas y una hoja de ruta concreta de cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a bajar los índices de delito, cómo vamos a mejorar la competitividad, cómo vamos a aumentar las exportaciones, cómo vamos a bajar impuestos y potenciar a las Pymes, el campo y la industria. Ese es nuestro desafío como espacio y lo que vamos a presentarle a los bonaerenses el año que viene”.

Santilli no escatimo críticas al gobernador bonaerense, de quien dijo: “Kicillof es el hombre invisible, está ausente y no gobierna la provincia. Ha empeorado todos los problemas estructurales. Estoy convencido de que el año que viene le voy a ganar a Kicillof y vamos a ganar la provincia”.

“Kicillof es el reflejo de Alberto Fernández: no hay gestión, no hay plan, no hay rumbo y no hubo en casi 3 años ninguna transformación relevante y profunda. Los bonaerenses viven cada vez peor”, agregó el legislador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, Santilli, habló sobre la inseguridad, uno de los temas que mas preocupa a los bonaerenses, y dijo que la solución es una decisión política y que “como gobernador va a enfrentar a los delincuentes y a los narcos”.

Asimismo, el legislador sostuvo que el Gobierno en vez de enfrentar al delito lo profundizó, y añadió: “Siempre lo digo, el 82% del delito en la provincia de Buenos Aires ocurre en 24 municipios del conurbano más el Gran La Plata y Mar del Plata”.

Por su parte, el intendente platense, Julio Garro, sostuvo que desde el Estado potenciarán el trabajo de quienes apuesten por la provincia de Buenos Aires. “Nuestra provincia está llena de talento humano y recursos para crecer, pero para que puedan hacerlo necesitan de un Estado que los acompañe, que los empuje para adelante, no que les ponga cada vez más trabas como ha pasado en los últimos años”.

“Esa va a ser nuestra prioridad en territorio bonaerense junto con Diego: apoyar al que emprende e invierte, bajar impuestos, estar al lado de las Pymes, el campo y la industria”, agregó el intendente platense, quien remarcó: “Podemos vivir mucho mejor y lo vamos a hacer juntos”.