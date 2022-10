Ricardo Lorenzetti festejó la decisión de Diputados sobre el impuesto a las Ganancias

El ministro de Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti se refirió al reciente descarte del artículo del proyecto de Presupuesto 2023 impulsado por el oficialismo, mediante el cual se establecía el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial. “Nadie se niega a dialogar y nosotros no defendemos un privilegio, lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad”, sostuvo el magistrado, quien valoró el contacto mantenido con la Cámara baja.

“Con una medida como esta no van a presionar, porque nosotros no aceptamos presiones. Nuestra responsabilidad es con la población, darle seguridad jurídica, decirle que se va a aplicar la Constitución Nacional y la ley y no mostrar una debilidad ante una cuestión tributaria. Lo que es importante es la seguridad jurídica y si tenemos una ley que se cambia a cada rato, no hay seguridad jurídica”, manifestó en diálogo con Radio Mitre.

“Se ha hecho un esfuerzo importante para evitar un conflicto grave y seguir dialogando. Nunca estuve a favor de ningún privilegio y creo que tenemos que ser serios, respetar la estabilidad de la instituciones, la independencia del Poder Judicial. Y si hay una ley, aplicarla. No podemos cambiar la ley cada dos años o cuando haya un fallo adverso. Eso es lo que se discute, no el impuesto”, deslizó.

En tanto, al hacer hincapié en los fundamentos para que el Poder Judicial no sea alcanzado por el impuesto a las Ganancias, dijo: “Nosotros siempre hemos sostenido que debe haber igualdad; ahora bien, en la Constitución se adoptó un sistema que es la intangibilidad de los salarios, eso siempre se discutió y creo que es razonable discutirlo. Hemos dicho que hay que pagar el impuesto, ahora no puede quedar en manos arbitrarias que bajen o suban el sueldo de los jueces porque es una persona que no puede hacer ningún otro trabajo porque a una persona la puede condicionar y puede transformarse en una presión”.

Este miércoles por la mañana se dio media sanción al Presupuesto 2023.

“En este momento hay una ley vigente y nadie se niega a seguir conversando, lo que no se puede es generar una discusión enojosa. Fue muy productivo lo que hemos hablado anoche con varios diputados”, comentó.

El oficialismo cosechó 116 votos afirmativos, pero fueron 134 los rechazos y por ende quedó eliminado el artículo 100 que buscaba poner en pie de igualdad a todos los miembros del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en 2016 se votó y quedó vigente una ley para que los nuevos miembros que ingresaran a la Justicia paguen el tributo.

La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector del Poder Judicial no prosperó porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al cambio, aunque aclararon que lo hacían porque no quería perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, tomando como premisa el principio de que "el salario no es ganancia".