Javier Mieli contraataca y emitió un duro comuncado contra Juntos por el Cambio

Javier Milei sufrió la embestida de legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) por haberse ausentado de su banca en el Congreso durante la votación de una nueva tasa de 250 pesos para los pasajes de avión, un artículo del Presupuesto 2023 que fue aprobado en particular por un voto de diferencia.

"Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables", expresó vía Twitter la diputada porteña por JxC, Paula Oliveto Lago, también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña, uno de los tres partidos que forman parte de la coalición opositora.

Durante el debate por el proyecto de ley del Presupuesto 2023, que se realizó en la madrugada de hoy en la Cámara de Diputados, el diputado Javier Milei se ausentó de una votación en la que se aprobó -por 123 afirmativos contra 22 negativos- crear una tasa de $250 sobre los pasajes de avión, que se destinará a la seguridad aeroportuaria. "En la sesión de hoy, con la complicidad de los diputados oficialistas y libertarios, se creó un nuevo tributo denominado MILEI", resaltó el diputado porteño por CC y presidente de este partido a nivel nacional, Maximiliano Ferraro.

Desde La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, emitieron un comunicado para responder las acusaciones: "Como regla el bloque participa de las votaciones en particular si previamente se aprueba el proyecto en general. Como en este caso rechazamos la iniciativa nos retiramos del recinto porque no formamos parte de las tranzas de la casta que se producen ante cada votación artículo por artículo. Ese fue el motivo de nuestra ausencia".

"A la votación del mencionado artículo faltaron 4 diputados de Cambiemos. Ellos fueron un diputado de Martín Lousteau, uno del gobernador radical de Corrientes, la progresista Margarita Stolbizer y el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos. Tampoco estuvieron dos del PTS - FIT, entre ellos el ex candidato presidencial, Nicolas Del Caño; además de dos del Frente de Todos", agregaron.

"Pero lo más grave es que el voto clave fue de un diputado nacional tucumano aliado de Juntos por el Cambio. Es el caso de Domingo Amaya, candidato a vicegobernador en 2015 del radical José Cano y funcionario del gobierno del PRO/ Cambiemos en el ministerio del Interior de la Nac ión", afirmaron desde La Libertad Avanza.

Además, los diputados libertarios recordaron que el Frente de Todos logró quórum para iniciar la sesión en la que se trataría en Presupuesto 2023 gracias a "legisladores radicales y de partidos provinciales. De hecho el legislador 129 fue un diputado radical de Gerardo Morales (Jorge Rizzotti)".

"Por ende fue Juntos por el Cambio quien habilitó la discusión. Nosotros nos sentamos una vez que se consiguió el quórum", replicaron. Con respecto a la votación en general del Presupuesto, finalizó con 180 votos a favor y 22 en contra. "Entre los 180 acompañaron legisladores radicales y de partidos provinciales. Los tres diputados liberales lo rechazamos", explicaron.