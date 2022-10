El irónico mote de un exsenador a Lucas Ilardo

El dirigente y exsenador provincial del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez mantuvo un cruce con el actual jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara alta de la Legislatura, Lucas Ilardo, en el marco de la votación del presupuesto nacional para el 2023.

En concreto, el senador kirchnerista criticó que la diputada nacional Myriam Bregman votara en contra del artículo que contemplaba el pago del impuesto a las Ganancias para todos los integrantes del Poder Judicial, incluyendo jueces. Por ello, Jiménez salió a contestar a través de su cuenta de Twitter y llamó a Ilardo "Don descansito".

"¡No me digas, igual que la derecha! ¡Que sorpresa!", publicó en sus redes sociales Ilardo en relación a la postura de la izquierda respecto a la nueva propuesta del pago de ganancias, que finalmente no prosperó y no fue incluida en la media sanción del presupuesto.

En consecuencia, Jiménez contestó: "No me digas, "Don descansito" diciendo otra vez izquierda "igual que la derecha". Y después hizo referencia a la aprobación la reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. "Si no fuera porque el panqueque viene de votar a favor de la mayoría automática para Alfredo Cornejo en la Suprema Corte de Mendoza, sería casi gracioso".

"Esto dice la dirigente de La Cámpora en el Congreso Nacional, votará en contra igual que Bregman. Pero el dirigente de Mendoza siempre está listo para atacar a la izquierda y justificar el ajuste de su Gobierno", señaló.

pic.twitter.com/q7dRUseFPl — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 26, 2022

"Qué dirán de esto Ilardo y los camporistas macartistas que se la pasaron atacando a la izquierda ayer...", continuó.

https://t.co/pJwhBeQ5Ph — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 26, 2022

https://t.co/pJwhBeQ5Ph — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) October 26, 2022

El oficialismo cosechó este miércoles a la madrugada 116 votos afirmativos, pero fueron 134 los rechazos y por ende quedó eliminado el artículo 100 que buscaba poner en pie de igualdad a todos los miembros del Poder Judicial, teniendo en cuenta que en 2016 se votó y quedó vigente una ley para que los nuevos miembros que ingresaran a la Justicia paguen el tributo.

La propuesta para terminar con este privilegio histórico que conserva un sector del Poder Judicial no prosperó porque la oposición se abroqueló en contra de la reforma. Los cuatro diputados del Frente de Izquierda también se opusieron al cambio, aunque aclararon que lo hacían porque no quería perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial, tomando como premisa el principio de que "el salario no es ganancia".