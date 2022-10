Javier Mieli suma a José Luis Espert a su estrategia en Diputados

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, reveló hoy que votará en contra del proyecto de Presupuesto 2023, siguiendo los pasos de los liberales Javier Milei y Ricardo López Murphy, que ya habían anunciado su negativa. "Es un mamarracho fiscal que presenta inconstitucionalidades y subestima la inflación del año que viene", disparó.

De esta manera, crece el rechazo en sectores de la oposición, considerando también que la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda votarán en contra. De cualquier forma, la aprobación de la iniciativa no está en riesgo porque el oficialismo contará con el apoyo del interbloque Federal, de Provincias Unidas y de una porción importante de Juntos por el Cambio, que pujarán por introducir cambios en la votación en particular del articulado.

En una entrevista radial, José Luis Espert afirmó que "cobrarles Ganancias a los jueces es ir en contra de lo establecido por la Constitución Nacional". "No puede ser que la casa que fabrica leyes apruebe proyectos inconstitucionales. Hasta no modificar la Constitución Nacional no se puede exigir que los jueces paguen Ganancias", enfatizó.

El economista liberal calificó la iniciativa de abarcar a todos los funcionarios del Poder Judicial en el régimen de Ganancias como "una movida del oficialismo para jubilar jueces y evitar que Cristina Fernández vaya presa". Sobre el proyecto, planteó que se trata de un "gasto maníaco" que "subestima los valores reales futuros y no elimina ni controla el déficit".

Para Espert, que acaba de anunciar que competirá para ser gobernador bonaerense en 2023, "la inflación del año será de 120 puntos, y no de 60 como plantea el proyecto". Javier Milei, de quien el líder de Avanza Libertad se encuentra alejado políticamente, había sido el primer opositor en anticipar su rechazo al Presupuesto del Poder Ejecutivo. Apenas presentado el proyecto, dijo que era "un dibujo" y "una ofensa".

Por su parte, López Murphy confirmó su voto negativo al Presupuesto la semana pasada en el debate en comisión, luego de una severa crítica a la política monetaria que lleva adelante el Banco Central (BCRA) y la "monstruosa" colocación de títulos públicos y letras de liquidez que lleva adelante.

"Es una malformación crónica que sufre nuestro país. Concentra los déficits cuando no debería hacerlo y adolece de un adecuado control parlamentario. El BCRA actúa de una manera inconcebible: toma a tasas carísimas y presta a tasas baratas. Otorga subsidios sin autorización al comprar dólares a precios extravagantes y venderlos baratos. El BCRA hace de Papá Noel sin autorización del Congreso", lanzó.