La guerra por los nombres de las calles se instaló en la Legislatura

El proyecto de un diputado radical para cambiarle el nombre a la calle Juan Domingo Perón de Godoy Cruz generó una fuerte polémica en la Legislatura e incentivó la presentación de otras iniciativas para renombrar arterias en la provincia.

El presidente del interbloque de diputados de Cambia Mendoza, Diego Costarelli, presentó semanas atrás un proyecto de ley para modificar el nombre la calle Juan Domingo Perón de Godoy Cruz por el de Maciano Cantero, el músico integrante de Los Enanitos Verdes que murió hace poco más de un mes.

La justificación del legislador oficialista fue que existen dos arterias en el departamento que se denominan igual que el expresidente, el Corredor del Oeste y la calle ubicada hacia el oeste que tienen el mismo sentido y la misma funcionalidad.

La propuesta obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados pero no estuvo exenta de la polémica. El presidente del bloque del Frente de Todos-Partido Justicialista, Germán Gómez, expresó que “este es un proyecto que lo único que tiene es una intencionalidad política. Es decir, poner en tela de juicio, generar un debate, una discusión. Y me parece desacertado el proyecto y el criterio que tiene”.

El pasado 17 de octubre movimientos sociales peronistas realizaron una concentración en el Corredor del Oeste para protestar contra la iniciativa de Costarelli. No obstante hubo un error de estas organizaciones ya que la arteria a la que se le busca cambiar el nombre no era esa, sino otra ubicada más al oeste del departamento.

Siguiendo el mismo espíritu para renombrar vías , el senador provincial del FDT-PJ, Rafael Moyano, presentó un proyecto para cambiar el nombre de la calle Aramburu del barrio San Cayetano (ex Alimentación) de Guaymallén por el de Marciano Cantero.

“No podemos homenajear a personajes como Pedro Eugenio Aramburu, quien fue un militar y dictador argentino, que ejerció como presidente de facto de su país desde noviembre de 1955 hasta el 1 de mayo de 1958, luego del golpe de Estado autodenominado Revolución Libertadora”, expresa la iniciativa.

Agrega que “creemos que una calle no puede llevar el nombre de una persona nefasta que tanto daño hizo por ello proponemos poner el nombre Marciano Cantero”.

Por su parte, el diputado del PRO Gustavo Cairo persentó una iniciativa solicitando la autorización para el cambio de nombre del antiguo Carril Costa Canal Montecaseros, de San Martín. Propone cambiar cambiar la toponimia del antiguo "Carril Costa Canal Montecaseros", imponiendo el nombre de "Libertador General San Martín" al tramo correspondiente a esa arteria entre la Ruta Nacional n º 7 y la Ruta Provincial nº 50 (Boulogne Sur Mer); también imponiendo el nombre de "Eva Duarte de Perón" al tramo que va desde la Ruta Provincial 50 hacia el Sur y el nombre de "Gobernador Santiago Felipe Llaver" al tramo que va desde la Ruta Nacional nº 7 hacia el norte de esa arteria hasta el carril Divisadero.

“Este nombre carril ‘Costa Canal Montecaseros’ confunde a quienes no conocen mucho San Martín, porque al este de la ciudad otra ruta que atraviesa el perímetro de la zona urbana de norte a sur se llama “Carril Montecaseros”, generando no pocas dudas a los conductores desprevenidos de la similitud toponímica. Por ello proponemos que al tramo norte del carril Costa Canal Montecaseros se le llame “Gobernador Santiago Felipe Llaver” en honor al ex mandatario, oriundo de la zona”, argumenta.

Asimismo, el diputado radical Emiliano Campos fue más a fondo con una iniciativa y presentó un proyecto de ley para establecer la normativa que regule la asignación del nombre de todos los bienes muebles e inmuebles del Estado o lugares públicos de cualquier naturaleza.

La propuesta contempla regular la denominación de todos los bienes muebles e inmuebles, vías de circulación, obras, monumentos, espacios públicos, entidades en general provinciales y municipales.