Julio Bárbaro: “Horacio Rodríguez Larreta parece un administrador de cadena de almacenes”

El ex diputado y referente del "peronismo de Perón", como él se define, Julio Bárbaro afirmó que la grieta no existe, "la alimentan los políticos para mantener sus curros". en diálogo con el programa Ciudadanos de la Señal Somos La Plata,

Cargó duramente contra la conducción del Partido Justicialista: “Está en manos de la guerrilla fracasada, lo mejor que le puede pasar es salir tercero”, sostuvo. Y agregó que toda la política argentina está en decadencia y que no hay una generación política nueva.

En la entrevista, Bárbaro también habló de la oposición, y afirmó que si el radicalismo recupera su dignidad y logra conducir la Coalición opositora desde el centro, tienen la oportunidad de sacar al país de la crisis. Sobre el expresidente Mauricio Macri sostuvo que "vuelve con el odio y el resentimiento de alguien que fracaso". Y a Rodríguez Larreta lo comparó con el administrador de una cadena de almacenes.

Patricia Bullrich y Facundo Manes quedaron libres de las críticas del ex diputado. Sobre la presidente del PRO dijo que la conoce desde cuando estaban en el mismo camino, que es una mujer honesta, “toda una rareza en la política argentina” y del neurólogo destacó su amplia capacidad de pensamiento.

Ante la consulta sobre la grieta, la respuesta de Bárbaro fue contundente: “Para salir de la grieta lo esencial es salir de la política como vía de enriquecimiento de políticos y sindicalistas. La grieta es falsa en el sentido que los gobiernos cambian, pero los curros siguen. Yo ingresé a la política cuando era el espacio de los sueños, ahora es el espacio de los negocios, con lo cual no hay partidos”.

En referencia al “Dia de la Lealtad Peronista”, el histórico dirigente justicialista, "peronista de Perón" como se define, no escatimó críticas a la conducción del partido: “ Yo no tengo un partido que me permita ir a hablar a su sede, porque este peronismo no me reconoce. Los que pensamos no tenemos lugar. Hace tiempo que digo que el peronismo es un recuerdo que da votos”, manifestó.

“Se pelean por los restos. El peronismo era una causa noble, se hicieron ricos un montón de tipos. Máximo (Kirchner) no sabe lo que pensaba Perón, no lo sabia Néstor (Kirchner). El peronismo no era ni Yanqui ni Marxista. El Turco Menen nos hizo alcahuete de los Yanquis y Kirchner nos dio un barniz del Marxismo de la guerrilla fracasada y alguno del PC que nunca entendieron nada. Y ellos son los que se quedaron con el peronismo”, agrego Julio Bárbaro.

En cuanto a las elecciones del próximo año y cómo ve al oficialismo, remarcó: “Lo mejor que puede pasar es que este peronismo salga tercero -cargando contra la oposición dijo-. Lo malo es que los que salen primero y segundo no aportan nada. No es el peronismo el que está en decadencia, es la dirigencia política argentina. La dirigencia política y sindical se enriqueció a partir del empobrecimiento de la sociedad. La destrucción de la Argentina empieza en el 76: Alfonsín intenta recuperar el poder para el Estado, viene El Turco Menem y regala el estado a los privados. Aquí estamos con un 40% de gente caída del sistema. Éramos una sociedad integrada y hoy somos un país fracturado, destruido”.

De Juntos por el Cambio y la posibilidad de que la coalición opositora sea gobierno el próximo año, el histórico dirigente peronista sostuvo: “Sueño conque los radicales recuperen su dignidad y sean los que conduzcan al PRO”.

Acerca de la probable candidatura del ex presidente, Mauricio Macri, opinó: “Macri se enamoró de Duran Barba y Duran Barba es un mediocre, que como es extranjero lo tienen como un tipo brillante. Denigró la política a un monto de reglas mínimas y ridículas. Creo que Macri vuelve con todo el odio y el resentimiento de alguien que fracasó”.

“Macri no puede conducir con la derecha, tampoco se puede conducir con esta izquierda, que ve odio por todos lados. Se conduce desde el centro, ese centro hoy está más cercano a ser ocupado por los radicales. Para eso deben fortalecerse y desarrollarse. Si lo logran los radicales tienen todo para sacarnos de esta grieta”, afirmó Bárbaro.

Por su parte, se metió en la internad del PRO, al contar una experiencia que vivió con tres de los precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, dejando muy mal parado al Jefe de Gobierno porteño. “A mí me toco en la UCA hablar en un encuentro donde también estaban de oradores Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Facundo Manes. Primero habló Rodríguez Larreta, después hablo Patricia, yo y Manes. Cuando hablo Rodríguez Larreta me dio vergüenza, parecía un administrador de cadena de almacenes”, recordó.

Y agregó: “Estamos en decadencia, pero no para tanto. Manes tiene una capacidad de pensamiento mucho más amplia. Gerardo Morales es más concreto”

Sobre Patricia Bullrich, dijo: “Patricia tiene una ventaja, es una mujer honesta. Eso en toda la política argentina es una rareza. La honestidad es perseguida. A Patricia, a quien conozco desde hace muchos años, cuando transitaba filas por estos lados, le digo que ese fundamentalismo que ella expone no sirve para nada”.

Finalmente, Julio Bárbaro remarcó que no hay una generación política nueva. “No aparece en ningún partido. La política es sueño de grandeza, acá se hacen ricos y los ricos son mediocres. No hay un rico trascendente, es una rara avis que no nos tocó a nosotros. Y cierro con esto, no hay país capitalista sin una burguesía industrial y nosotros hoy no tenemos burguesía industrial“.