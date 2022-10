Facundo Manes: "Me encantaría ir a un balotaje con Javier Milei"

Facundo Manes se plantó en la pasada interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires como un nuevo referente de la política. Hace pocos días irrumpió con fuertes críticas contra el Gobierno de Mauricio Macri. Cree que la política podrá hacer muy poco si no hay un cambio cultural en el votante. Y presiona a su partido, el radicalismo, a que dé pelea contra el PRO por el poder dentro de la nueva carrera presidencial. Aquí un extracto del diálogo que mantuvo con MDZ y que puede verse íntegramente en video.

- MDZ: ¿Cuál es tu foto del país en este momento?

- Facundo Manes: Un país triste, con mucha gente con una mezcla de resignación y de no poder creer que es un país que va para atrás. Con muchas ganas de dejar atrás las divisiones y empezar a ver un futuro con consensos.



- P: ¿Vos estás seguro que hay un consenso general en la política de que todos quieren salir? ¿No hay un status quo dentro de algunos sectores de la política, de seguir manejándose con las mismas reglas y por lo tanto seguir viviendo con el mismo sistema?

- FM: No, no en la política. La gente quiere ver el futuro, yo veo un fin de ciclo acá, parecido al que al que sucedió en los ‘80, cuando se reconstruyó la democracia y la gente se había cansado de los militares. Malvinas fue un catalizador, un acelerador de la democracia. Y yo creo que la pandemia aceleró este cambio de ciclo que involucra una dirigencia que no nos pudo dar bienestar, no nos pudo dar progreso con la democracia.



- P:¿Y qué nos dio?

- FM: Nos dio democracia, pero no progreso ni bienestar. Hay mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha falta de rumbo y yo creo que hay un fin de ciclo. Pero el statu quo de la política quiere mantener claramente los extremos y la responsabilidad nuestra es construir una nueva mayoría, que creo que es lo que quiere la sociedad. Es un desafío enorme porque es luchar contra un status quo político, pero lo haremos.

- P: ¿Cómo se rompe eso? Vos tenés un camino que ya empezaste, tenés una militancia partidaria y una representatividad partidaria, pero tenés una interna enorme también en tu propio partido. Y ni que hablar dentro de Juntos por el Cambio.

- FM: Mirá, yo creo que hay dos cosas para salir de de esta situación tan lamentable. Vivimos con divisiones y con la falta de poder pensar un país con empatía, de reconocer al otro. Yo creo que en Argentina lo que ha pasado en los últimos procesos es que gobernó una mitad del país en todo sentido e ignorando la otra, y después vino la otra e ignoró a la otra. Y así no podemos seguir más.

- P: Todas las encuestas marcan esto que estás diciendo, incluso las que no hablan de intención de voto: la gente está triste. Los encuestadores hablan de un sentimiento raro, una forma extraña de tristeza mezclada con depresión que en muchos casos está invalidando conductas sociales. Por lo menos eso es lo que te dicen, pero la política no parece que está viendo eso. incluso en tu propio partido.

- FM: Sin duda. Yo estoy recorriendo la Argentina, voy a las plazas, hablo y no hablo de política en el sentido partidario, hablo de un proyecto de país, de la misión argentina que tenemos que hacer y y la sociedad está interesada en un futuro para los hijos. Ahora te diría que muchos sienten que ya no van a ver la Argentina que soñaron, pero por lo menos quieren trabajar para que los hijos la vean o no se vayan.



- P. ¿Cómo es el mundo Manes hoy? ¿Con quién te llevás bien? ¿Con quién te llevás mal?

- FM: El mundo Manes es el mismo que era cuando estaba, como todo el tiempo, siendo médico científico. Yo no pienso como como un político tradicional. Por ejemplo, el Gobierno de Cambiemos, el nuestro, hizo una cosa mala, yo la critico. Y si la oposición hizo algo bueno, yo la rescato. Porque en la ciencia, si mi laboratorio necesita hacer una investigación y alguien de mi equipo de mi universidad hizo algo que no fue bueno, yo no lo tomo y si el rival hizo algo bueno, la Universidad, adversaria o competencia hizo algo bueno, yo lo tomo.

- P: ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Cómo va a transcurrir tu camino político a partir de ahora?

- FM: Haciendo lo que vengo haciendo hace décadas. Yo recorro la Argentina hace décadas. Primero contando a la gente que había muchos avances en mi área de la neurología para cosas que quizás la gente no sabía. Luego, hablando de mi historia personal, porque la gente me pedía que explique cómo un chico de pueblo fue al exterior, estudió y volvió y generó institutos de investigación con impacto. Voy a seguir hablando, porque liderar es explicar, es educar. Y si acá no tenemos un cambio de mentalidad colectiva, esto no lo cambia nadie, no lo va a cambiar un presidente.

- P: ¿Cómo sobreviven los extremos dentro de Juntos por el Cambio? Yo quiero volver siempre este tema porque me parece que es lo que la gente está mirando. Esta semana la escuchamos a Carrió con declaraciones sobre Macri que hacen pensar que sería imposible que dos personas puedan convivir en el mismo espacio.

- FM: Primero, este es el primer reportaje que doy después de las declaraciones de Carrió. Me solidarizo con ella por todo lo que vivió, que no sabía yo de la gravedad, así que mi solidaridad con la doctora Carrió. Y segundo, esto se soluciona con ideas, con un proyecto de país. Nosotros, repito, no tenemos que unirnos por encuestas, porque no es ganar elecciones el desafío, obviamente hay que ganar, pero si se gana y no se puede transformar Argentina, no sirve.



- P: ¿Qué te diferencia de Macri?

- FM: Que soy nuevo. Yo creo que Macri y Cristina representan el pasado y nosotros representamos lo nuevo.



- P. ¿No pensás que ellos quieren seguir compitiendo?

- FM: Lo sé, pero representan el pasado. Tuvieron la oportunidad de unir a los argentinos, que es lo que necesitamos para una visión de país, y no lo pudieron hacer. Me parece que necesitamos probar con gente que pueda unir a los argentinos, que es el principal desafío. No unirlo en el sentido de que pensemos todos lo mismo, sino que estemos de acuerdo de un proyecto de país como estuvimos con el proceso democrático.

- P: ¿Con Horacio Rodriguez Larreta?

- FM: Larreta es muy trabajador. No me queda claro si va a enfrentar a Macri o no. El PRO va a tener que resolver su liderazgo como el radicalismo tiene que resolver el liderazgo.



- P: ¿Cómo crees que llegamos al año que viene?

- FM: Tenemos un Gobierno irresponsable que quiere tirar la bomba al próximo Gobierno. No veo una política de estabilización macroeconómica, tampoco un plan económico. Veo medidas inconexas. Se bajó la fiebre, un puntito, pero no fueron a la causa de la enfermedad. Y también del sector de la oposición veo algunos extremistas que quieren que cuanto peor, mejor.



- P: Yo te pregunto cómo llegamos, porque de alguna manera eso puede tener que ver también con quién vaya a enfrentar ese proceso desde la oposición.

- FM: Yo creo que vino algo nuevo y creo que la gente va a votar a favor o en contra como en el 2015 o el 2019. Creo que la gente va a votar a favor y viene algo nuevo.



- P: Lo nuevo que vos estás marcando hoy tiene dos caras. Uno sos vos, el otro es Javier Milei.

- FM: A mí me encantaría que fuéramos al balotaje. Sería divertidísimo, pero claro existe la chance. Yo creo que tanto Milei como nosotros, nos guste o no, somos diferentes, pero representamos lo nuevo. Yo no comparto sus ideas, pero representa lo nuevo como lo presentamos nosotros.



- P: ¿Creés que el oficialismo de tu partido finalmente va a tener una posición más dura en la interna con el PRO? ¿Qué va a haber lugar para una pelea un poco más fuerte? ¿O te ves a vos haciendo tu propio camino?

- F.M.: No, yo confío que el radicalismo tiene vocación de poder, que la mayoría del radicalismo tiene vocación de poder y no de ser furgón de cola del PRO. Lo veo con ganas de liderar la coalición electoral, así que vamos a ir a las PASO y yo no estoy a favor de ser furgón de cola otra vez.



La entrevista completa