En medio de la tensión con los mapuches, Patricia Bullrich llegó a Bariloche

La presidenta del PRO y una de las posibles precandidatas de Juntos por el Cambio a la lucha por la presidencia en 2023, Patricia Bullrich, viajó a Bariloche para participar de la protesta de vecinos de la localidad y de Villa Mascardi, en Río Negro, contra la violencia y la toma de propiedades por parte de grupos denominados mapuches.

Bullrich fue recibida por los vecinos de la zona, quienes le agradecieron la presencia en el lugar. "Vamos presidenta", se alcanza a escuchar en el video que la propia exministra de Seguridad subió a su cuenta de Twitter.

En paralelo, y ante la convocatoria de los vecinos denominada "Basta de terrorismo en la Patagonia", referentes de la comunidad mapuche le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández para pedirle que interceda en el conflicto que sacude a la zona.

Acabo de llegar a Bariloche, para unirme al banderazo en Mascardi contra las usurpaciones en el sur y en defensa de la soberanía nacional. pic.twitter.com/AA03DyToBS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2022

La solicitud provino de parte del vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, y el titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), Newen Loncoman.

“Venimos por este medio a solicitar que arbitre los medios necesarios para el resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras comunidades y familias mapuche tehuelche de la Comarca Andina”, dice el escrito enviado.

Y agrega que la marcha fue "convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas” y que “son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distintas comunidades”.

“Ir en una caravana, con ese grado de violencia y racismo que se escucha, no va a ayudar, sino que generará más conflicto”, añadieron.

Para finalizar, la comunidad mapuche expresó que “puede ser algo muy violento, y de ahí ya no se va a retroceder. Eso provocará otras situaciones. Si llega a haber algún muerto, esto va a ser una bomba a punto de explotar en Bariloche. No me parece una acción atinada”.