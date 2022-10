Cuenta regresiva para las elecciones que obsesionan al kirchnerismo

Mientras todos especulan con las elecciones del 2023, a la vuelta de la esquina aparecen unos comicios que para muchos pasan por debajo del radar. Sin embargo, revisten una importancia institucional indiscutible y tanto el oficialismo como la oposición arriesgan sus fichas para sumar voluntades. Se trata de la elección de consejeros para el Consejo de la Magistratura, un órgano clave para el funcionamiento del Poder Judicial, una de las históricas obsesiones del kirchnerismo. Los abogados eligen a sus representantes y son tres las listas que se enfrentarán en las urnas. Dos identificadas con el oficialismo y una más afín a Juntos por el Cambio.

El kirchnerismo lleva como primer candidato a Héctor Recalde, histórico funcionario y reconocido abogado que encabeza la lista 2 y asegura que ese asiento "es un lugar de militancia". Desde el sector aclaran que se trata de la "única lista peronista" intentando desmarcarse de la lista 1 que también tiene vinculaciones con el oficialismo. La lista 1 tiene el respaldo del consejero académico Diego Molea y lleva como candidata a María Fernanda Vázquez, actual consejera y a su vez decana de la Universidad de Lomas de Zamora.

"Nosotros representamos los intereses de la abogacía litigante de todo el país a diferencia del resto de las listas que tienen intereses partidarios", dijo en MDZ Radio el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba Ignacio Segura, quien secunda a Vázquez en la lista de Molea. Sin embargo, hay quienes entienden que la jugada de Molea es dividir votos y conseguir más consejeros alineados con el gobierno.

Desde Juntos por el Cambio respaldan la lista 3 que encabeza Miguel Piedecasas junto a Jimena de la Torre. "El tratar de poner al juez amigo de la política de turno es lo que no queremos. No queremos ni que el kirchnerismo ni ningún otro partido ponga un juez a dedo. Queremos un mejor proceso de selección de jueces que permita reducir márgenes de discrecionalidad, en un proceso más transparentes. Queremos que se garantice que estamos eligiendo a los mejores y no a los amigos de", expresó De La Torre.

Si bien desde la Lista 3 afirman que su prioridad es defender los intereses de los abogados, reconocen que la política también juega. "Intentamos construir una lista que representa a la abogacía en general. Entiendo que la política necesariamente va a escoger ,porque no es neutral, entre una lista que garantiza que no va a permitir que el poder Ejecutivo colonice la Justicia Federal o los que quieren representantes mas cercanos a sus intereses como el gobierno y agrupaciones", remarcó Juan Pablo Zanetta de la Lista 3.

"Entiendo que la política se inmiscuya para nombrar al sucesor de bonadío. Pero también hay que nombrar jueces en justicia ordinaria, ahí hay que correr a la política y cubrir esas vacancias. El 40% de los juzgados federales de Santa Fe están vacantes. en la provincia donde se da la batalla contra el narcotráfico", argumentó.

"Se está poniendo en riesgo otra vez la Poder Judicial porque hay quienes quieren volver a los jueces de la servilleta y otros garantizar que se elija a los mejores", remarcó De la Torre.

En lo que coincidieron los representantes de la abogacía es en la importancia de volver al Consejo de la Magistratura de 20 integrantes. En ese sentido destacan que la conformación de 13 miembros empoderaba al oficialismo y sacaba a los representantes de la abogacía de funciones claves como la selección de jueces.

"Quién mejor que nosotros para seleccionar jueces que somos los que sufrimos a los malos jueces o celebramos jueces probos", remarcó Zanetta.

Con la nueva conformación la abogacía pasó de tener dos a tener cuatro representantes. Es por ese motivo que el kirchnerismo apuesta a hacer una buena elección para ganar poder en un órgano clave para el manejo del Poder Judicial. Sin embargo, cuentan con un duro antecedente por el resultado de las elecciones que se hicieron en abril de este año luego del fallo de la Corte Suprema que ordenaba volver a la conformación de 20 integrantes. En esa oposición se impuso claramente la lista de la oposición que encabezaba Jimena de la Torre.

"En abril ganamos la elección con 60% de los votos pero sabiendo que era por un período de tiempo extraordinario. Creemos que hay mucho para hacer por la abogacía. Queremos ser voceros de las necesidades de la abogacía en el consejo. Mejorar procesos de selección de jueces y procesos disciplinarios", concluyó la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri que quiere seguir integrando el Consejo de la Magistratura.