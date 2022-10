En vivo: Bento aseguró que es inocente y que hay una "confabulación"

El juez federal Walter Bento, procesado por asociación ilícita y cohecho, se enfrenta a la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, donde también es investigado para ver si lo suspenden o no en sus funciones. Bento declara como parte de su derecho a expresar su posición antes de que la comisión envíe el expediente y el posible pedido de suspensión al cuerpo general.

El juez llegó puntual junto a su abogado Mariano Cúneo Libarona y se predispone a exponer. Al ingresar al segundo piso de la calle Libertad 731 donde se encuentra la sala del Consejo, Bento sostuvo: “Vengo a contar la verdad, conocen la versión pero no conocen la verdad. Vengo con hechos y pruebas”. El juez aseguró que es inocente “no he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen” y que hay una confabulación en su contra.

El consejo de la magistratura dispuso 4 horas para la declaración del día de la fecha, aunque podría alargarse la exposición por lo que todo indica que continuará en otra audiencia si para hoy no hay más disponibilidad.