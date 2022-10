La marcada diferencia entre el radicalismo y el PRO, según Ricardo Alfonsín

El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, diferenció hoy los ideales del radicalismo con el "pensamiento liberal del PRO" y cuestionó al Comité Nacional del partido por sus críticas al diputado Facundo Manes, quien se había manifestado en contra del expresidente Mauricio Macri.

Alfonsín, en dialogo con AM 990, indicó que "la UCR no tiene nada que ver con el pensamiento liberal del PRO" y se mostró a favor de un debate puertas adentro del partido para discutir si debe extenderse en el futuro la alianza entre el radicalismo y el PRO.

Al cuestionar al Comité Nacional, que conduce el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Alfonsín dijo que le llamaba "la atención las reacciones del partido contra Manes, porque ha dicho cosas que son de público conocimiento".

"Me parece que los radicales deberían exigir que se discuta en el interior de Juntos por el Cambio (JxC), no debería transformarse en un cuartel donde no se puede discrepar", opinó.

Facundo Manes fue criticado por lo "halcones" de Juntos por el Cambio.

El neurólogo y diputado nacional por la UCR, quien también es uno de los presidenciables de Cambiemos rumbo a 2023, había dicho que tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner como Mauricio Macri representaban "a dos minorías" y no dejaban "pensar otro país", y había cuestionado a Macri presuntos actos de espionaje ilegal que se investigan durante su administración.

"Nadie debería enojarse por tener una mirada crítica de las cosas que se hicieron en 2015", afirmó el representante diplomático argentino en Madrid.

Al insistir en las diferencias entre los distintos espacios que conforman JxC, Alfonsín afirmó que "la UCR y el PRO tienen muy pocas coincidencias" y se preguntó: "¿Qué hacemos juntos?".

En otro tramo de la entrevista, Alfonsín comparó las políticas implementadas por Carlos Menem en la década del 90 y por el gobierno de Cambiemos, y dijo que "con ese tipo de proyectos los principales problemas de los argentinos no sólo no se resuelven, sino que empeoran".