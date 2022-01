"Gestapo sindical": Juntos por el Cambio definió su postura sobre Conte Grand

Los bloques de Senadores y Diputados en la Legislatura bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron "la continuidad institucional del procurador de la provincia", Julio Conte Grand, y adelantaron que no acompañarán el juicio político en su contra, impulsado desde el oficialismo, por considerarlo parte de la denominada "mesa judicial" que se presume existió durante el Gobierno de Mauricio Macri.



"Frente a los ataques reiterados de distintos referentes del oficialismo provincial, sin sustento legal, que desde que comenzó su gestión han intentado desestabilizar y forzar la renuncia del procurador general, JxC sostiene la necesidad de respetar el marco institucional y los fundamentos democráticos previstos por la Constitución", señalaron en un comunicado.



En el texto, firmado por la Mesa de Juntos provincia de Buenos Aires y las bancadas de Senadores y Diputados de la provincia, se recordó que Conte Grand "fue elegido por el voto de todos los bloques legislativos en el Senado" bonaerense.



Es que el bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados impulsa la remoción Conte Grand por "mal desempeño" en el ejercicio de sus funciones, al considerar que estuvo vinculado con la mesa judicial montada por funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios en un supuesto armado de causas contra sindicalistas.



La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia supuestamente orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.



En ese sentido, desde JxC plantearon en el comunicado que "la metodología del oficialismo demuestra, una vez más, que persigue fines ajenos a una sana democracia, y arremete contra las instituciones a fin de conseguir impunidad para su fuerza política".



"Por esta razón JxC se compromete a no avalar con su voto el atropello institucional bajo la forma de juicio político que propone el oficialismo", advirtieron. Sostuvieron que "la democracia supone el equilibrio de poderes, no la vocación hegemónica de la suma del poder público con fines espurios".



En el video difundido que ahora investiga la Justicia federal aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.



En el encuentro, Villegas expresaba su deseo de tener una "Gestapo" -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios en Argentina.