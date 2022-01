El llamativo halago de un referente peronista a Cristina Fernández de Kirchner

Eduardo Duhalde, expresidente, recordó lo que sucedió en la crisis del 2001 al cumplirse 20 años de lo que fue el fin del Gobierno de Fernando De la Rúa. En una entrevista, Duhalde llenó de elogios a Néstor Kirchner y catalogó a Cristina Fernández de Kirchner como una "artista".

“Fui presidente de la transición acompañado por todos los partidos políticos. Era una inmoralidad presentarme a la elección. ‘Yo no me voy a presentar como candidato’, decía. Era agotador. El agotamiento me hizo cometer muchos errores”, comenzó diciendo Duhalde en una entrevista con Radio del Plata, recordando lo que sucedió en el 2001.

Y agregó: "Éramos cuatro gatos locos. Unos amigos y Jorge Capitanich me ayudaron a escribir el discurso. Empecé con el pie de izquierdo, pero además de eso, dije que yo no iba a mentir, entonces ya era muy grave porque si yo no aclaraba eso era una mentira, entonces en contra de la mayoría del Gabinete, llamé a las agencias y les dije me he equivocado. No están los dólares, ahora vamos a tener que trabajar y lo que sí, si trabajamos todos juntos, mantener el valor de la moneda. El que lo pescó bien fue Felipe González”.

Continuando con su discurso, Duhalde habló sobre el fin de la convertibilidad: “Los que creen que Jorge (Remes Lenicov) empezó en el 2001 están equivocados, Jorge era ministro de Economía de la Provincia en 1997 y le pedí que renunciara, eligiera él el ministro y le daba una misión, porque yo quería saber cómo se salía de la convertibilidad. Y estuvo 5 años estudiando el tema”.

“Vos sabés que Roberto Lavagna fue Secretario de Industria de Alfonsín. Yo lo hice elegir a Alfonsín, sabiendo que iba a elegir. El primer día que lo vi a Lavagna ya le dije ministro. Y lo único que le pedí fue que Massa sea el director de la Anses, porque algún día va a ser presidente”, comentó el exmandatario.

Con respecto a Néstor Kirchner, dijo: “Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner como candidato a presidente, pero mí primera opción fue Reutemann y me dijo que no”.

Luego, apuntó contra la actual vicepresidenta: “Comparar a Néstor con Cristina es como comparar a Raúl Alfonsín con el presidente que se fue. Néstor salía a gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice”