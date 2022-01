Axel Kicillof cuestionó con dureza a los gobernadores ausentes en la reunión

El mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó hoy de la reunión entre gobernadores y el Gabinete nacional para tratar cuestiones respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, criticó a los gobernadores ausentes, en referencia a Rodolfo Suarez, Gerardo Morales, Gustavo Valdés y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Después de tirar la piedra esconden la mano", señaló.

También afirmó que "un crédito excepcional, fallido y fracasado, necesita soluciones excepcionales" al cuestionar la dureza en los planteos del FMI que pueden conducir "a un mismo tipo de fracaso que el programa firmado por el gobierno de Cambiemos".

Kicillof, al exponer en el encuentro de gobernadores con el presidente Alberto Fernández, y el ministro de Economía Martín Guzmán, cuestionó a la oposición al reclamar que "lo mínimo que se puede esperar es que contribuyan a solucionar el problema que provocaron".

El ministro Martín Guzmán realizando su exposición.

"Hoy algunos de los responsables están ausentes en esta mesa, donde estamos tratando de solucionar los problemas que generaron y amplificaron. Después de tirar la piedra esconden la mano y me temo que estén planeando no acompañar cualquier acuerdo. No lo hicieron con el Presupuesto y me parece institucionalmente gravísimo".

Y añadió: "Creo que la exposición de Martín (Guzmán) ha sido clara y reveladora en cuanto a por donde pasan los parámetros de la conversación. creo que ha sido importantísimo para todos los que tenemos responsabilidad de Gobierno conocer esta información. También lo es para todo el país y para todos aquellos que se llenan la boca con apreciaciones o información absolutamente falsa".

Qué dijo Martín Guzmán

Martín Guzmán expuso este miércoles junto a Alberto Fernández y los gobernadores que se hicieron presentes cómo van las negociaciones y con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Buscamos avanzar en un acuerdo que permita a la Argentina continuar en la senda de la recuperación. El principal condicionamiento es la deuda con el FMI”, señaló el ministro de Economía.

“Necesitamos poder refinanciar esas deudas, tener la capacidad de seguir adelante con nuestra visión de programación económica sin tener condicionamiento de los pagos al FMI ni las políticas. ”, agregó.

"Los intereses de los acreedores son cobrar y si la economía argentina hace un programa recesivo, crecerá menos; la prioridad del Gobierno es que siga Argentina en la senda de la recuperación. Por eso es importante que actuemos con la firmeza necesaria", afirmó Guzmán en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno ante gobernadores".