Denuncian absurdas injusticias detrás de la quita de subsidios al gas

Durante la última semana de diciembre la Secretaría de Energía anunció un aumento entre 17% y 20% para todos los usuarios entre los meses de enero y febrero. En el caso de Capital Federal, se le sacará el subsidio a quienes vivan en una propiedad donde el valor del metro cuadrado sea igual o superior a los US$3.700 y esto despertó críticas respecto a la falta de criterio y las injusticias que se generarán a partir de ahora.

Germán Gómez Picasso (fundador de Reporte Inmobiliario) no se reservó sus comentarios y emitió una contundente opinión acerca de la segmentación de tarifas. “Lo del aumento de la luz con un criterio de ubicación geográfica del inmueble es una payasada. Si vivís en un microambiente hacinado en Recoleta te van a aumentar, pero si vivís en un castillo en Paso del Rey no”, expresó en las redes sociales.

El titular de Reporte Inmobiliario opina que para llevar adelante la medida, la segmentación debería hacerse en base al consumo hogareño y no de acuerdo a los límites geográficos. “Ahora salieron a decir que los cortes de luz son debido a la minería de criptomonedas. Con el sistema de aumentos por valor m2 no van a solucionar ese tema. Todo lo contrario, podes minar desde el castillo en Paso del Rey”.

De acuerdo a los parámetros discutidos entre los Entes Reguladores de Energía Eléctrica y Gas (ENRE Y Enargas), se determinó que el criterio a tener en cuenta para la quita del subsidio en la zona del AMBA que se basa en los “polígonos geográficos” (concepto técnico que utiliza el Gobierno para indicar que la diferenciación de los usuarios se basará en las características de la vivienda).

En el caso de Capital Federal, como ya se mencionó, se le quita el subsidio a quienes vivan en una propiedad donde el valor del metro cuadrado sea igual o superior a los US$3.700. La decisión tomada por el Gobierno se basa en la suposición de que los usuarios que sean dueños e inquilinos de dichas propiedades cuentan con el poder adquisitivo como para responder a la tarifa plena. Por otro lado, en la provincia dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego.

Basándose en los valores de los inmuebles revelados por Reporte Inmobiliario, los principales barrios afectados serán: Puerto Madero (US$4.183), Belgrano (US$2.224), Palermo (US$2.173), Nuñez (US$2.138), Recoleta (US$2.106), Villa Urquiza (US$2.038), Colegiales (US$2.017) y Caballito (US$1.903).

Según fuentes del oficialismo, ambas medidas (la segmentación y el aumento de tarifas) se relacionan con las actuales negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que ambas decisiones fueron tomadas con la idea oficial de recortar el gasto estatal y establecer un aumento tarifario por debajo de la inflación y la evolución de los salarios, para acompañar el crecimiento del consumo e impulsar así la actividad económica.