Un legislador K aseguró que el macrismo es un proyecto "agotado"

El legislador porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Modarelli vaticinó que "el proyecto del macrismo está agotado" en la ciudad de Buenos Aires. Según el dirigente esto se debe a que desde Juntos por el Cambio "no representan los intereses" del distrito y "profundiza cada vez más las desigualdades".



Sus dichos fueron realizados durante una entrevista con la agencia de noticias estatal Télam, allí también agregó que desde el kirchnerismo se está trabajando para ser una opción de peso en la ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más esquivos del peronismo.



¿Cuál es la estrategia y la agenda del FdT porteño para 2022?

Nuestra estrategia es fortalecer el trabajo territorial, teniendo en cuenta que en la Ciudad la disputa es la misma que en otros distritos, con la particularidad que es escenario de operaciones a nivel nacional, y sin olvidarnos que tanto la ciudad y como sus barrios tienen una historia y una identidad que el neoliberalismo que gobierna desde 2007 ha intentado borrar.



Nuestra agenda es seguir consolidándonos como una fuerza que puede ser gobierno y demostrar que se puede vivir de otra manera en la Ciudad de Buenos Aires. Entendemos que el proyecto del macrismo está agotado porque no representa los intereses de la ciudad y profundiza cada vez más las desigualdades.



Para quienes viven y trabajan en la Ciudad no hay un gobierno que los contenga en cuanto al acceso a la vivienda, la educación, la salud u otros ámbitos que también son su responsabilidad, como el transporte público.



La estrategia es acompañar en el territorio el conflicto social que se da en torno a esas demandas y ser una opción de gobierno.



La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo esta semana que es tarde para buscar a los estudiantes que dejaron la escuela durante la pandemia, porque están en el pasillo de una villa, en el narcotráfico o trabajando. ¿Qué opina sobre esas afirmaciones?



La ministra tiene a cargo el armado de nuevas estrategias para que nuestros pibes y pibas permanezcan en el sistema educativo. Que asuma como un hecho que esos chicos se perdieron producto de la pandemia, pone en evidencia una manera de gobernar que va despejando todo lo que no puede colgarse del sistema que ellos proponen. No van a buscar lo que se cayó, la responsabilidad siempre es de otro, ya sea de la pandemia, de la cuarentena, del Gobierno nacional, y si no podes estudiar es por tu culpa. Además, es una caracterización estigmatizante y discriminatoria.



Durante la pandemia, no hubo una herramienta de contención por parte del Gobierno de la Ciudad, ni una propuesta educativa alternativa real ni una política para llevar conectividad a los barrios. Si realmente el diagnóstico es que durante el aislamiento más estricto hubo chicos que dejaron la escuela y no pudieron reincorporarse, yo le preguntaría, ¿cuál es tu propuesta para revertirlo?



El Gobierno nacional tiene una herramienta como las Becas Progresar, a las que ya se inscribieron por lo menos 300.000 chicos de 16 y 17 años.



¿Qué opina sobre la postura de Juntos por el Cambio respecto a las negociaciones del Gobierno nacional con el FMI?



Cuando (el expresidente Mauricio) Macri planteó la necesidad de acordar con el Fondo dijo que iba a ponerlo a consideración del Congreso (nacional), eso no pasó y no escuchó a la oposición, cuya representación mayoritaria en ese momento éramos nosotros. El acuerdo con el FMI fue la manera de financiar con el trabajo de todos los argentinos la fuga de capitales y volver a poner al Fondo en la Argentina, que era un país desendeudado, soberano en la toma de decisiones y quedó atado a una deuda que no solo es impagable en los tiempos que se plantea, sino que además nunca se vio materializada ni en una obra ni en un programa de gobierno.



Simplemente, esos dólares entraron de manera masiva al Banco Central, fueron adquiridos por grandes capitales y se fueron del país.



El Fondo Monetario en nuestro país es falta de trabajo e inestabilidad económica. Sería importante que quienes originaron eso sean parte de la solución, que escuchen cómo estamos trabajando para que esa deuda pueda pagarse y que el país siga creciendo, sin que sea a costa de que tener cada vez más pobres en la Argentina. La postura es irresponsable.



Hace unos días, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una entrevista con el diario La Nación, restó importancia a la mesa judicial bonaerense. ¿Qué opina sobre eso?



El jefe de Gobierno, en algún momento de la pandemia, quizás en mayo de 2021, cuando se discutía la presencialidad en las aulas, entendió que tenía que empezar a consolidar un perfil electoral de cara a 2023 y dejó de ser un dirigente político que, con sus matices y diferencias, aporta al debate con la sociedad. Por eso, aunque es responsable elige minimizarlo.



¿Es responsable como integrante de JxC?



Es responsable como integrante de ese espacio político y porque muchos de los que están en esa mesa son actualmente funcionarios de su gobierno.



¿Como el director de Subterráneos de Buenos Aires, por ejemplo?



Pedimos la renuncia de Sebastián De Stéfano y no tuvimos respuesta. Además, parte del equipo de (María Eugenia) Vidal de ese momento había tenido paso por la Ciudad.



Las pruebas son muy contundentes, hay una mesa donde empresarios y funcionarios de esa gestión buscan la manera de licuar tensiones y discusiones políticas con el Poder Judicial como aliado.