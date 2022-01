Emilio Pérsico: el funcionario piquetero que además es millonario

Emilio Pérsico no sólo es conocido por ser uno de los dirigentes sociales más influyentes de Argentina, sino que su vida ya estaba vinculada con la estructura estatal desde hace tiempo. En la década de los 70, fue miembro de la organización Montoneros, donde “Pedro” (llamado así por sus compañeros militantes) participó de la célula TEI III en lo que fue la “contraofensiva montonera” que inició en 1979. No está demás decir, que la maniobra realizada con la participación de Pérsico, no sólo se cobró la vida de varios argentinos, sino que fueron anteriormente masacrados.

Después de su paso por Montoneros, ya en 1992, Pérsico fue cofundador del violento Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho. La organización se popularizó porque protestaba contra la política económica del gobierno de Carlos Saúl Menem y realizaba varios ataques violentos a locales partidarios. Después de varios años de exilio, el actual dirigente social en su vuelta a la Argentina decide fundar el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita. Uno de sus reiterados dichos del motivo de la creación del movimiento es que después de haber vivido varios años en la pobreza, dice conocer bien a los pobres. “Uno si quiere representar a un sector social tiene que vivir y saber cómo la pasa ese sector”, suele afirmar. Sin embargo, ya no vive en villas ni en comedores populares. Sino que se mudó a la mansión que antes pertenecía al líder montonero, Mario Firmenich.

Actualmente, el líder social cobra unos 374 mil pesos mensuales como funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al que pertenece desde 2008. El fundador del Movimiento Evita administra la caja más grande para los movimientos populares vive desde 2015 y trabajando en la secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo, maneja casi un millón de planes sociales y maneja el registro de “altas y bajas” de esos programas sociales. El mismo fue dado de baja por la AFIP en el año 2017 por no presentar las declaraciones juradas correspondientes, y ARBA lo mantiene vigilado, en instancia prejudicial, por faltar a los compromisos de pago tributarios.

De acuerdo a su declaración jurada, Pérsico tiene dos propiedades en la ciudad de La Plata, un auto de colección, un Volkswagen Vento tope de gama y una ejecución fiscal archivada que le inició la Prefectura Naval Argentina.

Sin lugar a dudas, lo que más llamó la atención de su declaración jurada fue su escandaloso crecimiento patrimonial. Al parecer la crisis económica del país no pareció afectarle al “líder de los pobres” sino todo lo contrario. Según lo documentado en los registros de la Oficina Anticorrupción el funcionario piquetero empezó el año 2020 con un total de bienes, depósitos y dinero que alcanzaba los 69,35 pesos y terminó el mismo año con 1.757.677,03 pesos (multiplicó su patrimonio 25 mil veces en el año con mayor índice de desempleo en el país). El año anterior, 2019, había declarado 1.2 millones de pesos.

Como si fuera poco, Pérsico no sólo está a cargo del Movimiento Misionero de Francisco (que recibió la bendición del Papa y la visita del presidente Alberto Fernández), sino que también se comenta sobre la existencia de una empresa off shore en New York, denominada “D&A Sand & Gravel Inc”. Se desconoce si el Emilio Pérsico titular de D&A Sand & Gravel Inc. es realmente el funcionario nacional o, en realidad, un homónimo, pues la empresa no fue declarada ante el estado argentino.