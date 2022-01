El millonario capricho que Sergio Berni le pidió a Axel Kicillof

El gobierno de Axel Kicillof avanza con la compra de un avión de 7 millones de dólares. El pedido fue elevado por el ministro de Seguridad, Sergio Berni, pero la aeronave no sería para el uso de esa cartera.

Se trata de un avión bimotor que tiene un costo de 7.1 millones de dólares, lo que equivale a más de 760 millones de pesos a la cotización oficial. Lo llamativo es que el mismo avión en el sector privado aseguran que cuesta 5.5 millones de dólares.

Desde la cartera que conduce Berni aseguran que el avión no es para uso policial. "No es un avión de uso policial, no es un avión que se use para patrullaje. El error de información es que no es para la Policía Bonaerense", aclaró Berni en diálogo con Radio Mitre.

El Beechcraft King Air B200GT/250

"Este avión no es para la Policía. Es para que viajen los funcionarios. La Provincia de Buenos Aires tiene 307 mil kilómetros cuadrados, es 1.523 veces más grande que la Ciudad", agregó Berni justificando la decisión de comprar el avión.

"Es una de las provincias más grandes del país y requiere muchas distancias para trasladarse de un municipio a otro y los funcionarios necesitan trasladarse en avión", adhirió.

En concreto, se trata de un Beechcraft King Air B200GT/250, modelo 2020 con capacidad para ocho personas.

"Viene a reemplazar el mismo, exactamente el mismo que tenemos, que tiene más de 20 y pico de años. Estuvo más de cuatro años parados en un hangar. Junto con el otro avión a reacción, junto al avión sanitario, estuvieron parados en los hangares", concluyó el ministro.