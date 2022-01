El dato sobre las exportaciones que esperanza al Gobierno

Santiago Cafiero, canciller, se mostró muy optimista en materia económica, pensando en lo que pueda pasar este año. "La Argentina cerrará el 2021 con un fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios, que ubicó en torno a los US$ 85.000 millones, fijó una meta de US$100.000 millones anuales en ventas para los próximos años y ponderó la "resiliencia" de empresarios y trabajadores para "sobreponerse a la pandemia y apostar al futuro".

"No queremos ser excesivamente optimistas, pero lo cierto que la Argentina está llegando a un volumen de exportaciones de bienes de entre US$ 75.000 y 78.000 millones y si uno contara los servicios va a llegar a US$ 85 millones de exportación", detalló Cafiero en una entrevista con Télam.



Asimismo aclaró que si bien el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) "siempre mide bienes" para establecer los niveles de exportaciones del país, el sector de servicios ligados a la industria del conocimiento es "parte de un enclave que viene creciendo también muy aceleradamente".



"Estamos muy conformes con toda la tarea que se viene haciendo, realmente sorprendidos de la capacidad de los argentinos y argentinas y la resiliencia de los empresarios y de los trabajadores para sobreponerse a la pandemia, mirar el horizonte y apostar al futuro", analizó el ministro y destacó la creciente incidencia de productos con valor agregado en los volúmenes de exportación que muestra el país.



"La Argentina siempre en su exportación de commodities es un jugador importante, pero también se han agregado exportaciones de manufacturas de origen industrial, eso también ha crecido mucho y también los servicios basados en conocimiento, otro de los vectores de desarrollo exportador que antes no estaba y ahora viene creciendo de un modo importante", graficó.



Por otra parte, Cafiero se refirió al Plan de Promoción de Exportaciones 2022, que presentó días atrás en el Palacio San Martín, junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur, que contempla 280 acciones para el próximo año, como parte de una estrategia de incorporar nuevos sectores y empresas al segmento exportador con mayor valor agregado para afrontar el desafío de alcanzar en los próximos años ventas por US$100.000 millones anuales.