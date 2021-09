Sobre la hora, la Corte Suprema confirmó la candidatura de Rodolfo Suarez

Este jueves el Frente Cambia Mendoza llevó adelante su acto de cierre de campaña. Durante el mismo, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez confirmó que la Corte Suprema de la Nación se pronunció a favor de su discutida candidatura a senador nacional suplente. "Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de la nación que avala de forma contundente con la firma de los cinco miembros mi candidatura", aseguró.

El mandatario sostuvo que la Corte no hizo más que ratificar los fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional Electoral que daban luz verde a su candidatura como suplente. "Le ha dado la razón al planteo que hacíamos de mi candidatura de suplente que no es testimonial, porque la candidatura va a continuar en el tiempo y no voy a renunciar a ella", manifestó.

Para Suarez este fallo no solo zanja de forma definitiva la discusión sobre si su candidatura iba en contra o no del articulo 115 de la Constitución provincial, sino que a su vez vuelve a dejar en evidencia la necesidad de reformar la carta magna de los mendocinos.

"Esto ratifica lo que pensamos sobre que la Constitución de Mendoza debe ser reformada porque hay artículos que no tienen razón de ser. Como este o el que impide candidaturas de personas discapacitadas", destacó.

Por otro lado, el gobernador aseguró que la política está en falta al no lograr acuerdos para avanzar con esos cambios cuando "el 90% de los mendocinos" está de acuerdo con cambiarla para disminuir el gasto de la política, eliminar las elecciones de medio término y "afianzar los buenos gobiernos".