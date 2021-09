Sabina Frederic criticó a Horacio Rodríguez Larreta con una frase que lo deja mal parado

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, remarcó que “la tasa de homicidios aumentó un 22 por ciento en la ciudad de Buenos Aires durante el 2020”, y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "no saber contar" por haber puesto en duda la veracidad de esas estadísticas.



“Parece que (Horacio) Rodríguez Larreta no sabe contar. En Ciudad, el incremento de la tasa de homicidio fue del 22 por ciento en el 2020, por lo que creció más que en Santa Fe, que tuvo un aumento de 8,9 por ciento. Nunca dije que la tasa de homicidios de la Ciudad era más alta que en Santa Fe, que tiene el índice más elevado del país”, explicó la titular de la cartera de Seguridad.



En ese sentido, la titular de la cartera de Seguridad recordó que el 9 de abril pasado se publicó en el diario Clarín un informe sobre hechos delictivos y que, allí, funcionarios de la administración porteña reconocían que en el distrito se había registrado un ascenso del 22% en los casos de homicidios.



"Nunca dije que la tasa de homicidio de la Ciudad era más alta que la de Santa Fe porque realmente no es así. La tasa de homicidio en Santa Fe es la más alta del país. Ahora, el incremento durante el 2020 en la Ciudad de Buenos Aires dicho por el Gobierno porteño es del 22%. En la Ciudad hubo muchos problemas”, concluyó la ministra.



Así lo expresó luego de que el titular del Ejecutivo porteño criticara esa comparación y cuestionara en declaraciones públicas la autenticidad de esos datos.



En esa línea, la ministra de Seguridad señaló que “en la Ciudad de Buenos Aires hubo muchos problemas durante el 2020, pero claramente que la situación más grave sigue estando en Santa Fe, ya que hay una situación de violencia crónica”.



"Los números son solo una parte de la película que estamos atravesando. Rosario tiene problemas vinculados al narcotráfico. Es grave porque se está matando gente a mansalva. Hoy el sicariato es un fenómeno que estamos viendo. Digo que es crónico porque hace mucho que estamos atravesando esta situación en esa ciudad", subrayó Sabina Frederic.



Sobre la situación en Santa Fe, afirmó que funcionarios del Ministerio que encabeza se encuentran en Rosario para "ayudar en todo lo que se pueda” a las autoridades locales.