Los osados proyectos de poder, las fragilidades y lo que se juega en las PASO del domingo

La Argentina tiene esa particular condición de adecuar los usos y costumbres; los paradigmas de alguna ciencia social y hasta las estructuras que en general son creadas para un fin determinado. Es una alquimia particular. Ocurre con la economía, ocurre con la política. Las elecciones primarias son, en el resto del mundo, una forma de elegir candidatos de manera transparente. En Argentina, en cambio, están más cerca de un test político y un catalizador; de un acelerador de procesos, antes que una disputa interna.

Es real que esta vez hay distritos y frentes que tienen disputas internas legítimas. Pero fuera de ello hay tres ejes centrales en las elecciones del domingo que se ponen en juego y trascienden las primarias. La repercusión política del resultado; los proyectos de poder y el trascendente juego de mayorías.

Fragilidades expuestas

Por un lado está el temple político que puede tener el Gobierno nacional para, en caso de que ocurra, resistir un simbronazo electoral. A la ya frágil condición interna que tiene el presidente puede resquebrajarse más si enfrenta una "derrota testimonial" el domingo. Así como el Gobierno de Mauricio Macri recibió un terremoto económico, Alberto Fernández podría tenerlo en el plano político y, más puntualmente, puertas adentro de Casa Rosada.

El segundo punto, y central, es que las PASO 2021 tienen en juego mucho más los proyectos de poder, que las propuestas legislativas. Se dijo al principio de la campaña, pero luego silenciaron las intenciones por algo de pudor: no hay 2023 sin 2021. Esa idea supone que lo de este año es una mera escala de posicionamiento. Y fue un sinceramiento en realidad. Ocurre a nivel nacional, con el propio Frente de Todos y la prueba de fuego de la alianza pragmática entre el kirchnerismo, Sergio Massa y Alberto Fernández. Mucho más en la oposición de Juntos por el Cambio, donde por primeras vez hay tensiones reales y no testimoniales (como en 2015) entre el PRO y la UCR para liderar la alianza y cuajar estructuras de cara a las presidenciales.

En Mendoza la elección parece definida, pero en el hilado fino no ocurre lo mismo. Los referentes del Gobierno y de la oposición también ponen en juego su proyecto de poder. Alfredo Cornejo, por ejemplo, suele planificar su futuro político con varios años vista. El cargo de senador le da un aire particular. Es que los seis años suponen un aire mayor en caso de que en 2023 no logre construir una estrategia nacional que lo tenga con algún protagonismo relevante. En ese caso, tendrá otros 4 para armarlo o, como también está en carpeta, la opción Cornejo 2023 en Mendoza.

Anabel pone en juego su proyecto de poder.

Curiosamente Anabel Fernández Sagasti, que también podrá especular, como una tiempista, si apunta a exponerse nuevamente dentro de dos años o espera otros 4 para intentar nuevamente ser Gobernadora. En su caso sí depende del resultado y el volumen: para el frente interno no es lo mismo estar abajo de los 30 puntos o superarlo. No será inocuo para el PJ tener otra derrota dolorosa y allí el plan más oscuro de algunos dirigentes partidarios podría acelerarse: hacerle pagar el rigor a la propia presidenta del partido. Claro que es una elección de dos instancias.

Transiciones y un dato clave

En el Gobierno de la provincia la transición ya comenzó. Rodolfo Suarez va a perder dos ministros en diciembre y podría haber más cambios. Mariana Juri se va porque será senadora. Y Llisandro Nieri dejará el ministerio de Hacienda para ser diputado nacional en lugar de Alfredo Cornejo. Además el propio Suarez recalcula su carrera, pues esa idea de que el 10 de diciembre de 2023 volvía a su estudio de abogados parece trunca: será senador suplente y dependerá en gran medida de lo que haga Cornejo para asumir en su lugar o, en su defecto, volver a ser candidatos a diputado nacional.

El tercer eje estratégico de las elecciones es el más importante desde el punto de vista político. El domingo comienza a definirse cómo será el tablero de poder en el Congreso. El juego de las mayorías es clave para los propios proyectos de poder, pero también para los planes de los ejecutivos. En la Nación, por ejemplo, el oficialismo podría tener mayoría propia en Diputado si tiene una buena elección. Pero a la vez está en riesgo la comodidad con la que Cristina Fernández de Kirchner se manejaba en el Senado.

En Mendoza también está en juego, aunque no en riesgo, el confort del oficialismo en la Legislatura. Sí hay una duda: si desaparecerá la diversidad política y se polarizará definitivamente la representación política en Mendoza.