La lucha interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner continuará a pesar del "triunfo asegurado"

El Frente de Todos, que cerró su campaña en Tecnópolis con la presencia de los más importantes dirigentes del espacio, tiene la dualidad existencial que su máxima referente, Cristina Fernández de Kirchner, tenía pensada otra solución para confeccionar la lista de candidatos, que hoy terminó de presentar. Además, ya discuten quién sucederá a Alberto Fernández dentro de dos años.

Ella desea que fuera el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con quien dialoga de múltiples temas, más allá de la política. Desde historia económica hasta filosofía, todos son temas que puede debatir y compartir con él. Por eso Máximo Kirchner sabe que siempre debe hacer un esfuerzo doble para ser considerado como el relevo del actual presidente.

El diputado nacional y jefe de bloque, que ha conseguido diseñar una dupla política muy potente con Sergio Massa, ve en el actual presidente de la Cámara de Diputados un aliado estratégico en esta idea de "convencer" a su madre para la sucesión. Inclusive piensa que puede ser Massa el elegido, con tal que no sea el gobernador. "Vamos a estar dibujados todos", traducen en las cercanías de los dos legisladores nacionales.

Máximo Kirchner junto a Axel Kicillof, el elegido de Cristina.

Como se viene publicando, la vicepresidenta está enojada con el presidente de la Nación porque protege a su entorno más estrecho, ese mismo que lo dejó al descubierto por la "clandestina de Olivos". Pero la tensión comenzó antes del cierre de lista, en la que ella proponía a Santiago Cafiero y Luana Volnovich como los cabeza de lista.

Creyente que era una trampa, Alberto Fernández defendió a capa y espada a su jefe de Gabinete y consiguió que quedara en ese lugar a pesar de las críticas que recibe por su trabajo como organizador presidencial. La lista bonaerense, entonces, fue Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Volnovich es otra de las "funcionarios que no funcionan" de las que había hablado hace un año la expresidenta. En medio de la pandemia, ya alertaba de eso que hoy deshecha. El discurso actual es que no pudieron hacer nada porque vino el covid y paralizó al Gobierno, no por los "funcionarios que no funcionan".

Victoria Tolosa Paz junto a Daniel Gollan.

El oficialismo tiene una cadena de situaciones sin resolver y eso se percibe en la campaña. La falta de empatía de los intendentes con Kicillof hace que éste casi no sea invitado a ninguna actividad. Días atrás se sorprendió que un amigo lo convocara para una de las pocas localidades del Conurbano en la que no gobierna el Frente de Todos. "Por supuesto que voy a ir", le respondió al instante.

Los jefes comunales, por su parte, no se sienten integrados al Gobierno provincial y hay una marcada diferencia entre la Primera y la Tercera Sección electoral, zonas Norte y Oeste contra Sur y Oeste del conurbano bonaerense. Mientras que los primeros sólo tienen una funcionaria, la actual candidata a senadora provincial Teresa García, los sureños manejan ambas cámaras legislativas, son representados por la vicegobernadora, de La Matanza, Verónica Maggario, y conducen la emblemática área del Instituto de Lotería y Casinos, a través de Omar Garrugalde, aliado a Martín Insaurralde.

García, en tanto, fue puesta allí por Cristina Fernández de Kirchner, no por los intendentes, aunque es una de las pocas, sino la única, que entiende su particular dialéctico político.

Los intendentes, que aún "no empezamos a jugar", esperan el desenlace de las PASO para mover mucho más fuerte. Creen que deberán ser revisadas un montón de cuestiones desde el lunes hasta las elecciones generales y debe haber un compromiso directo sobre su posibilidad de reelección con una interpretación judicial al respecto.

El otro sector que no se percató que había elecciones este año fue el movimiento obrero. O, quizás, no se dio cuenta que se modificó el calendario electoral, que concluía en octubre pero se estiró hasta noviembre. En ese mes, con pocos días antes de las elecciones, está convocado el Confederal de la CGT para definir sus nuevas autoridades y en su orden del día también están incorporados una serie de conflictos de encuadramiento gremial aún no resueltos y que nadie sabe por qué se incluyeron ahora.

Días atrás, un importantísimo líder sindical, que dejó a su hijo al comando del sindicato, le expresó a un experimentado dirigente peronista, con vínculos con todos los circuitos del poder, que "no tiene sentido hacer una convocatoria así en estos momentos. Si termina mal repercutirá en la voluntad para trabajar en la elección de los muchachos que queden afuera".

Entonces, una rama del oficialismo, representado por el Instituto Patria y el Frente Renovador trabajan para el día después de las PASO y un posible reacomodamiento. La contradicción que surge de decir que el gobierno no pudo hacer nada por la Pandemia y que lo mejor está por venir a pensar en cambios drásticos porque "esto termina mal". Los intendentes, que carecen de futuro político aunque no se quejan por la cantidad de obras que están realizando y le prometen, es otro de los inconvenientes a resolver en el oficialismo.

En el Frente de Todos hoy están las dos corrientes ya claras. Los que consideran que el segundo mandato de Alberto Fernández es imprescindible e inevitable para continuar con la unidad, mientras que la vice ya garabatea con su reelección en el Senado, pero no define a quien elegir como sucesión del presidente que eligió hace dos años. Por estas horas, Kicilof, Massa y Máximo Kirchner son los principales candidatos.