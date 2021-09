La desopilante frase de Ricardo López Murphy para elogiarse a sí mismo

El precandidato a diputado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, vaticinó que será "una de las sorpresas" en las elecciones primarias de este domingo y se permitió bromear con su apodo de 'Bulldog' para demostrar que seguirá peleando dentro de Juntos por el Cambio por un lugar en el Congreso.

"Vamos a ser una de las sorpresas de la elección", anticipó Ricardo López Murphy en el programa A dos voces, del canal TN, sobre lo que sucederá con su espacio 'Republicanos Unidos' en la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires que disputará con las listas de María Eugenia Vidal y Adolfo Rubinstein.

"¿Está ladrando ese bulldog?", le preguntó Marcelo Bonelli haciendo alusión al apodo con el que se lo conoce. "Está ladrando", respondió el exministro entre risas.

Asimismo, Ricardo López Murphy se mostró conforme con su desempeño en la campaña, aunque expresó cierta decepción por la falta de un debate público con los otros candidatos de la interna: "Lo que nosotros hemos estado planteando desde el comienzo es que la mejor forma de procesar esta competencia es debatiendo, y lo hicimos con mucha franqueza. Es la única manera de enterarse bien cuáles son las diferencias entre unos y otros".

"Creo que en Juntos por el Cambio faltó el debate. Cuando uno compite, en realidad está cooperando. Es la forma de crear una visión más precisa sobre lo que somos", añadió, e incluso bromeó sobre el impacto que hubiese tenido un cruce mediático con María Eugenia Vidal: "Imagínese lo que hubiera sido un debate acá. Le hubiéramos dado un buen rating al canal".

De todas formas, el precandidato liberal festejó que "el discurso de Juntos por el Cambio se ha ido acercando al nuestro", aunque recalcó que "es mejor el original que las copias".

Por otra parte, Ricardo López Murphy aseguró que "no le vamos a ceder ni un ápice al Gobierno en todo lo que tenga que ver con las libertades, la división de poderes y las reglas de la república". En ese sentido, puso como ejemplo la quita de coparticipación a CABA: "Este Gobierno le robó a la Ciudad una parte vital de sus recursos para financiar la fiesta feudal de los barones del norte y los desparramos que han hecho en el sur. No me parece que sea sensato, ni sano ni constructivo".