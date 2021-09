El feroz apriete de Espinoza en La Matanza para evitar que la oposición haga campaña

Encerado su círculo más cercano y enfrentado con La Cámpora y el allá Movimiento Evita, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, no una elección más. Va como candidato “testimonial” a concejal y está dispuesto “a todo” con tal de ganar el domingo. Utiliza todos los del poder para “borrar” de la calle a los candidatos de Juntos.

“Espinoza siempre utilizó malas artes en todas las elecciones pero esta vez ya se fue de rosca, esto es un verdadero escándalo. Está a full con la destrucción de toda publicidad de cualquier fuerza ajena y amenazan a todas las empresas que manejan publicidad de vía pública”, comentan referentes territoriales de Juntos a nivel local”. Aseguran que en todo el territorio matancero no ha quedado en pie ni un solo cartel del candidatos concejal opositor Héctor “Toti” Flores.

Vandalizan afiches en La Matanza.

“Lo más grave es que vandalizan nuestros afiches y carteles con patotas que son trasladadas en camiones de la municipalidad de La Matanza o en vehículos de la Guardia Urbana del distrito”, denuncian voceros cercanos al candidato a diputado provincial Alejandro Finochiaro, exministro de Educación. “Además desde hace semanas, con las camionetas de la Guardia Urbana están difundiendo spots proselitistas de la boleta de Espinoza”, agregan.

El intendente, quien tiene más de un 70% de imagen negativa, logró luego del cierre de listas que la Junta Electoral del PJ bajara las listas de La Cámpora y del Movimiento Evita que se anotaron para competir dentro de la PASO del Frente de Todos. Luego comenzó una movida para “invisibilizar” al resto de las ofertas opositoras.

“Espinoza tiene como fuente ingresos ilegales y de dominación que son las habilitaciones provisorias, así tienen agarrados a empresas, pymes y no tanto, también a las empresas publicitarias”, comentan desde Juntos. Concretamente, a las empresas que no trabajan con ellos, los mismo con la líneas de colectivos que alquilan las lunetas, las presionan para que no acepten difundir publicidad de los candidatos

“Es imposible hacer campaña en estas condiciones, aprietan a los medios locales y hasta intentaron alquilar un canal de cable por una cifra irrisoria, como el propietario se negó le clausuraron otra de sus empresas como reprimenda”, comentan azorados desde la oposición. Agregan que la gestión de Espinoza se ha caracterizado por implementar un sistema de recaudación ilegal presionando a las empresas que mayoritariamente tiene habilitación provisoria y administran “el negocio de los manteros” en las narices de los comerciantes.

Un territorio realmente impenetrable para la oposición donde Espinoza reina y abusa del poder. La Matanza es Macondo instalado en la Tercera Sección Electoral donde no funciona el estado de derecho, ni la igualdad frente a la ley.