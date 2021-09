El emotivo reencuentro entre Javier Milei y José Luis Espert a 3 días de las PASO

A pesar de los rumores sobre un supuesto distanciamiento, los precandidatos liberales Javier Milei (Ciudad de Buenos Aires) y José Luis Espert (Provincia de Buenos Aires) se reencontraron en los estudios de TN y se fundieron en un emotivo abrazo para desmentir los rumores.

"En A dos voces me encontré con mi querido amigo @JMilei y @CarolinaPiparo retrató el lindo momento", celebró el reencuentro Espert, quien compartió el video en redes sociales.

"Como liberal, me debo a la decisión del mercado, me vaya mejor o peor, es lo que la gente elige", aseguró Milei en el marco del cierre de campaña.

Javier Milei estuvo de invitado en A dos voces.

En el programa, Milei volvió a pedir el cierre del Banco Central y afirmó que en el Congreso buscará "eliminar esta lacra que es el peso y que lo único para lo que sirvió fue para hacer más pobres a los argentinos".

Cuando le pidieron que se defina, Milei aseguró que su estilo "es una combinación de tres elementos: la combatividad de un exarquero de Chacarita, el histrionismo de un excantante de rock y la posición de un economista y matemático especialista en crecimiento económico".

Milei aseguró que buscarán brindar "una oferta liberal que Argentina no tiene", por lo cual buscarán trabajar en "dos dimensiones que tienen que ver con una discusión moral de la política: cosas que no voy a hacer y cosas que sí". "Jamás vamos a ir contra la propiedad privada, jamás vamos a subir impuestos", aseguró el economista liberal.

"El Banco Central nos roba cinco puntos del PBI con la inflación. Necesitamos una reforma financiera y eliminar la lacra que es el peso, que para lo único que sirvió fue para hacer más pobres a los argentinos", completó Milei.

Y cerró: "Como liberal me debo a la decisión del mercado, si me va mal es porque no logré convencer a la gente. Si sale mal es mi culpa. Si sale bien, es por un equipo de trabajo. En la Argentina hay futuro y posibilidad de salir adelante. Pero ese futuro de bienestar es posible, si y solo si, ese futuro es liberal".