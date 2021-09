Con duros mensajes a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Diego Santilli cerró su campaña en La Plata

Diego Santilli realizó su cierre de campaña este jueves en La Plata. El precandidato diputado nacional por la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado de todos los referentes de Juntos por el Cambio, aunque Mauricio Macri no estuvo presente. En el acto hablaron Santilli, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Julio Garro y Jorge Macri. Igualmente el discurso más duro fue el de Juan Manuel López, quien ocupa el tercer lugar en la lista de Santilli.

Juan Manuel López subió al pequeño escenario que se encontraba rodeado por los militantes y dijo: “Esta lista le tiene que ganar a los problemas de los argentinos, al soberbio e incompetente que gobierna la provincia de Buenos Aires; al títere e impotente que está en la Casa Rosada, y le tiene que ganar a alguien más, que hoy parece que va a dar la cara, que de la cara la señora Cristina Fernández de Kirchner, porque el domingo y el 14 de noviembre se va a tener que hacer cargo de una derrota".

Por su parte, Santilli manifestó lo siguiente: "La gestión de Alberto Fernández nos deja en la Argentina que estamos hoy: empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”. Y añadió: "Hay que terminar con el relato y las chicanas. Este Gobierno improvisó en todo y con su soberbia avasalló todo”.

uD83DuDD34 EN VIVO uD83DuDD34 Cierre de campaña en La Plata, junto al equipo que quiere transformar la Provincia. https://t.co/GYAEAfSbOW — Diego Santilli (@diegosantilli) September 9, 2021

Horacio Rodríguez Larreta le pidió a todos los bonaerenses que vayan a votar: "El domingo tenemos que poner todo para volver y tenemos que volver al lugar donde no llegamos antes". En su discurso, también aprovechó para explicar el por qué los militantes tenían gorras rojas en la tribuna: “Se me hace difícil usar una gorra roja, pero por el Colorado, mi amigo, todo hago”.

Patricia Bullrich, titular del PRO, aprovechó sus minutos para criticar a la ministra de Seguridad Sabina Fréderic: "No vamos a permitirle que diga que hay más homicidios en la Ciudad que en Rosario. No mienta, ministra. No es mintiendo que se gana una elección".

Y aclaró: "Hoy Cristina se sienta en el Senado y tiene quórum. Vamos a sacarle el quórum. Con cinco senadores más se lo sacamos. Si hay equilibrio ciudadano vamos a tener gobernabilidad".