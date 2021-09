José Luis Espert fulminó a Juan Grabois y criticó a Javier Milei

El precandidato a diputado nacional José Luis Espert trató de "atorrante", "delincuente" y "facineroso" al dirigente social Juan Grabois por su supuesta forma de administrar los planes sociales, aunque reconoció los beneficios de estos subsidios y aseguró que "no los tocaría" para achicar el Estado. Además, el economista marcó sus diferencias con Javier Milei en algunas cuestiones, como la protección del medio ambiente.

En una entrevista con el portal Filo News, José Luis Espert volvió a defender su posición ideológica sobre la necesidad de achicar el tamaño "gigantesco" del Estado pero sin recortar algunos beneficios como la Asignación Universal por Hijo: "Yo no tocaría los planes sociales ni tampoco a las jubilaciones", aunque reconoció que "no hay cómo pagarlos".

"El beneficiario de los planes es gente que quedó afuera de un sistema maldito; entonces ¿cómo podés culparlos si quedaron afuera de un sistema de mierda?", reflexionó.

Para acabar con los planes sociales, Espert propuso transformarlos en fuerza de trabajo, lo que convertiría al beneficiario en una persona "digna" que "se gana su sustento" y, además "deja de ser un esclavo del Estado".

En ese sentido, el economista apuntó contra los supuestos administradores de los subsidios y las ayudas económicas: "Los planes los tienen que cobrar los beneficiarios, no los facinerosos que los obligan a marchar en la 9 de Julio".

"Hay atorrantes, mucho delincuente, mucho facineroso al estilo Juan Grabois y Emilio Pérsico, que son toda esa mafia", disparó José Luis Espert poniendo de malos ejemplos a los titulares del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Movimiento Evita, respectivamente. "Pero la mayoría de los beneficiarios son comerciantes, torneros, carpinteros, que resultaron fuera del sistema producto de las crisis que ha ido demoliendo a la Argentina a lo largo del tiempo", añadió.

Por otro lado, José Luis Espert marcó algunas diferencias con el también economista y antiguo socio electoral, Javier Milei, particularmente en la cuestión del cambio climático, que el libertario rechaza sumándose al negacionismo del calentamiento global: "No estoy de acuerdo con él en la cuestión ambiental. Es un tema que merece atención, merece preocupación".

Asimismo, el precandidato bonaerense de Avanza Libertad sumó su opinión al debate por la despenalización de la marihuana: "Estoy a favor de que no esté penalizada", confesó. De todas formas, reconoció que no es un tema para debatir en este momento: "La gente se está cagando de hambre, harta de pagar impuestos, los chicos se quieren ir del pais, qué me venís a hablar de la marihuana".