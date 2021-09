Sergio Berni se reunió con Aníbal Fernández y le tiró una indirecta a Sabina Frederic

Sergio Berni mantuvo una reunión con el flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. El funcionario bonaerense asistió a la sede del Ministerio en la capital porteña para reunirse con su par y coordinar sus labores.

Berni, quien mantenía una tensa relación con la ministra saliente, Sabina Frederic, se refirió indirectamente al tema e indicó: “Aspiro a que trabajemos de una vez y para siempre de forma conjunta”. También sostuvo que su mensaje es “trabajar, trabajar y trabajar coordinadamente para que dos más dos sean cuatro y no una resta”.

“Vamos a poder trabajar, planificar. La planificación es la base del éxito, si no hay no se puede lograr ningún objetivo de manera azarosa, y para planificar hay que tener voluntad de sentarse, trabajar y, en ese sentido, el ministro tiene una gran experiencia y ya tenemos ese ejercicio de trabajar en conjunto”, comentó.

Al ser consultado otra vez por la exministra Frederic, Berni manifestó: “Otra vez lo mismo. Ya está, muchachos. ¿Por qué siempre para atrás? Yo no rumeo los problemas, cuando hay un problema lo planteo, y lo planteo de cara a la sociedad. No ando con vueltas, miro para adelante y para adelante es esto: después de mucho tiempo volver a coordinar con el Gobierno nacional”.

Y añadió que “el Gobierno no es un club de amigos, se representan intereses.. el Gobernador (Axel Kicillof) me dio una misión muy clara: representar los intereses de los bonaerenses y, en eso, doy las discusiones que tengo que dar y con quien las tengo que dar. Me parece que con Aníbal Fernández no hay que discutir nada”.

Sergio Berni y Sabina Frederic.

Por otro lado, al ser consultado por el uso de pistolas Taser, evadió el tema y dijo: ”Me parece que en la Argentina siempre estamos resolviendo lo obvio. Eso el mundo lo resolvió hace 10 años. Por si no se enteraron, la discusión es cómo recuperamos el trabajo, el poder adquisitivo del salario, cómo peleamos contra la inflación, cómo crecemos, cómo producimos, cómo ponemos nuestras fabricas a trabajar. Las pistolas Taser el mundo ya las discutió hace 10 años y es una discusión saldada”.