Aníbal Fernández le respondió en duros términos a Elisa Carrió

El nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, cruzó en duros términos a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo acusó de "conocer a todas las mafias por ser parte de ellas".

Al ser consultado al respecto, Fernández sostuvo que Carrió es "una señora sucia en todo sentido". "¿Por qué me viene a buscar a mí? Y bueno, mientras yo estaba en un lugar de sombra no molestaba a nadie, no le parecía importante u oportuno buscar pegarme en los tobillos", sostuvo el ministro de Seguridad.

Carrió acusó a Fernández de ser "un monstruo alicaído" y de "pactar con los narcos o con los piratas para que haya paz". "Por eso van a retirar Gendarmería de la villa 1-11-14", sostuvo Carrió.

Aníbal Fernández juró como ministro de Seguridad el lunes 20 de septiembre.

El flamante ministro de Seguridad respondió con una picante chicana y aseguró: "Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba, pero nunca formé parte de ella".

Fernández también se refirió a la reunión que mantuvo con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para hablar sobre la creciente inseguridad que azota a la provincia, sobre todo en la ciudad de Rosario.

Tras ese encuentro, Fernández sostuvo que trabajará en una "propuesta formal" para el abordaje de la problemática del narcotráfico en ese distrito y ratificó su "acompañamiento" a Perotti.