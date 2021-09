El bochornozo momento que protagonizaron Martín Tetaz y Carlos Heller

Aunque parecía que iba a terminar como un debate intenso pero respetuoso sobre las políticas económicas del Gobierno nacional y la crisis de la Argentina, Martín Tetaz y Carlos Heller protagonizaron un momento incómodo y bochornoso cuando el precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio exhibió una remera con una curiosa frase y el legislador kirchnerista contraatacó criticándolo por su físico.

Invitados al programa A dos voces, del canal TN, ambos economistas y dirigentes habían entablado una acalorada discusión de más de 40 minutos sobre el rumbo de la economía argentina, y si bien se colaron algunas chicanas y cruces en el medio, el debate se mantuvo en su mayor parte dentro de los parámetros respetables que requieren este tipo de intervenciones en los medios de comunicación.

Sin embargo, al final de la entrevista, la situación se desmadró cuando Carlos Heller exponía en sus últimos minutos: "La Argentina está saliendo a flote después de vivir dos pandemias, la de los cuatro años del macrismo y la sanitaria. Y lo hace de forma ordenada, refinanciando la deuda externa, logrando reconstruir un mercado de deuda en pesos para no usar dólares, con récord en exportaciones, un amplísimo superávit en la balanza comercial, crecimiento de las reservas y avanzando hacia un país que va normalizando trabajosamente una herencia que le dejaron de inviabilidad absoluta".

Mientras el diputado oficialista decía esas palabras, Martín Tetaz fue quitándose el saco que llevó puesto todo el programa y terminó mostrando una remera de color blanco que tenía como estampado en letras negras una frase tajante: "Ah pero Macri", el latiguillo utilizado por la oposición para minimizar el discurso del kirchnerismo que achaca todos los problemas de la Argentina al gobierno del expresidente Mauricio Macri.

"El mejor argumento de ustedes es 'Ah pero Macri'. Sin ese argumento, vos no podés defender el desastre de la gestión que hicieron ni para hacer campaña", le refutó Tetaz, y a postre le tiró una ironía: "Después te regalo una remera, tengo un talle para vos".

Agradeciendo el gesto con el mismo tono irónico, Heller no se quedó atrás y contraatacó con una frase que rayaba la discriminación: "No hablemos de talles porque no te quiero ofender". De todos modos, Tetaz recogió el guante y le contestó: "Al contrario, estoy orgulloso de mi tamaño y mi forma física". Apurados por los tiempos televisivos y la tensión que se vivía en el estudio, los conductores Edgardo Alfaro y Marcelo Bonelli le pusieron el punto final a la discusión.

Mirá a continuación el debate completo entre Martín Tetaz y Carlos Heller: